"Ślub od pierwszego wejrzenia" już od pięciu sezonów bawi i wzrusza do łez miliony widzów TVN 7, którzy z wypiekami na twarzy śledzą losy kolejnych bohaterów i bohaterek programu. Emocje wzbudza nie tylko sama forma reality show, polegająca na dopasowaniu zupełnie nieznanych sobie osób na podstawie szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych, a następnie aranżacja ich ślubu, ale także sama ceremonia. Tu uwagę przykuwa pierwsze spotkanie przyszłych telewizyjnych małżonków, którzy poznają się dopiero w dniu ślubu, ich ukradkowe spojrzenia, mimika, czy gesty, ale również kreacje, jakie wybrali na ten ważny dla siebie dzień.

My tym razem postanowiliśmy skupić się nie na relacjach pomiędzy telewizyjnymi małżonkami, czy ich dalszymi losami, lecz na kreacjach ślubnych panien młodych. Pamiętacie kultową kreację Ani, która zachwyciła sympatyków "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? A może to suknia ślubna Izy, tak szeroko krytykowana w sieci, wprawiła was w osłupienie?

W naszym wideo znajdziecie przegląd wszystkich sukni ślubnych panien młodych ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Która najbardziej wam się spodobała?

