"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia zabrała głos w sprawie Łukasza po rozstaniu! Będzie afera? 

Już w najbliższy piątek, rusza nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedną z najbardziej lubianych par poprzedniej edycji byli Oliwia i Łukasz, ale jak już wiadomo, ich małżeństwo zakończyło się w grudniu 2020 roku. Ostatnio Oliwia udzieliła wywiadu dla jednego z portali internetowych, w którym wspomina swój udział w eksperymencie, a także odniosła się do Łukasza. Zobaczcie, co powiedziała.

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" z niecierpliwością czekają na nową edycję eksperymentu. Premierowy odcinek 5 odsłony hitu TVN7 zobaczymy już w piątek, 26 lutego. Wielbiciele show chętnie żyją też tym, co wydarzyło się w poprzednich edycjach programu i śledzą losy uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jedną z par, którą widzowie pokochali niemalże od razu, byli Oliwia i Łukasz, z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich małżeństwo po zakończeniu eksperymentu przetrwało, a para doczekała się synka Franka, który przyszedł na świat w maju ubiegłego roku. I kiedy wszyscy byli pewni, że miłość tej dwójki kwitnie, w grudniu 2020 roku dowiedzieliśmy się, że Oliwia i Łukasz podjęli decyzję o rozstaniu.

Ostatnio Oliwia udzieliła wywiadu dla portalu Plotek.pl, w którym opowiedziała, jak ona wspomina swój udział w eksperymencie.

Co chwilę miałam momenty załamania i zwątpienia. Często budziłam się w środku nocy z uczuciem, jakby ktoś położył głaz na mojej klatce piersiowej. Taki, który uniemożliwia złapanie swobodnego oddechu. Bałam się, czy ta osoba nie będzie podchodzić do związku w byle jaki i konsumpcyjny sposób. Czy facet nie okaże się psychopatą , który w jakiś sposób umknął uwadze psychologów. Ukojenie przynosiły rozmowy z bliskimi, którzy w pełni zaakceptowali moją decyzję - powiedziała Oliwia w rozmowie z Plotkiem.

Oliwia odniosła się również do Łukasza. Przyznała w wywiadzie, że naprawdę zakochała się w chłopaku. Mimo wszystko nie zdecydowała się ujawnić dokładnych powodów ich rozstania.

Poznałam człowieka, którego szczerze pokochałam. To był punkt zwrotny w moim życiu. Dowiedziałam się o sobie wiele. Nigdy nie podejrzewałam, że mogłabym wysłać zgłoszenie do tego typu programu, ale wtedy poczułam, że to miało sens. Postanowiłam wziąć udział w programie bo miałam nadzieję, że dzięki temu znajdę partnera na życie, z którym uda mi się zbudować dobrą relację. Chciałam związku, w którym ta druga osoba będzie czuła się przeze mnie kochana i będę mogła sprawić, by była szczęśliwa - dodała Oliwia.