Wiemy, dlaczego Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się rozstali! Internauci mają swoje przypuszczenia

Związek Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to niestety już przeszłość. Tuż po świętach Bożego Narodzenia na Instagramie uczestniczki show TVN7 pojawiło się oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że para pomimo podjętych prób ratowania związku, postanowiła się rozstać. Co się stało? Fani tej pary mają na to swoje przypuszczenia...

Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ogniu krytyki po rozstaniu z Łukaszem! "Dziecko na walizkach rozerwane pomiędzy 2 domami"

Dlaczego Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się rozstali?

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się na planie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Chłopak od razu był zauroczony swoją partnerką i nie ukrywał, że będzie walczył o to, aby pozostali w małżeństwie. Para podczas udziału w eksperymencie miała swoje wzloty i upadki, jednak ostatecznie zdecydowali się kontynuować swój związek po zakończeniu programu.

Wszystko wskazywało na to, że Oliwia i Łukasz są sobie przeznaczeni. Co więcej, małżeństwo zostało rodzicami dokładnie 26 maja 2020 roku. Byli bardzo aktywni w swoich mediach społecznościowych, gdzie bardzo często pojawiały się urocze i romantyczne zdjęcia. Zgromadzili również setki tysięcy fanów, którzy bardzo kibicowali ich związkowi. Jeszcze miesiąc temu widzieliśmy piękne fotografie Oliwii i Łukasza z sesji zdjęciowych, na których nie brakowało czułości i miłości. Nic więc dziwnego, że informacja o ich rozstaniu, dosłownie wszystkich zszokowała.

Jednak ich fani już od pewnego czasu podejrzewali, że pomiędzy Oliwią i Łukaszem coś jest nie tak. Brak wspólnych relacji, czy wyczyszczony ze zdjęć instagramowy profil Łukasza, dał internautom do myślenia. Co prawda chłopak wytłumaczył, że padł ofiarą hakera, który przejął na pewien czas jego konto, jednak w obecnej sytuacji niektórzy internauci zastanawiają się, czy przypadkiem nie ma to związku z jego problemami w życiu prywatnym.

Oliwia w swoim oświadczeniu nie poinformowała o powodach rozstania. Napisała jedynie:

Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się.

Pozwoliło to na spojrzenie na całą sytuację w bardziej krytyczny, ale równocześnie obiektywny sposób.

Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa.

Jednak internauci zaczęli szeroko komentować tę smutną informację i niektórzy z nich zakładają dwa możliwe powody ich rozstania:

- Ja w ogóle myślę, że jego matka miała swój grosz w rozstaniu - Żona nie wytrzymała? Presja teściowej, daleko od rodzinnych stron.... Nie dziwię się jej...no szkoda szkoda.... - Obstawiam, że jednak Oliwia zostawiła. Szkoda mi go bardzo, taki fajny, ułożony facet, a ona raczej taka dominująca kobieta... - Dokładnie też tak samo myślę, nie sądzę żeby mu przeszło tak szybko, pamiętam te jego maślane oczy jak patrzył na Oliwkę, Łukasz jeśli to czytasz to życzę Ci dużo siły, chłopie dasz radę! 💪 - piszą internauci. - Widać że chłopak bardzo cierpi.. I wiadomo kto kogo zostawił. U Oliwki wszystko zostawione jak było, pewnie jej łatwiej bo to jej decyzja!

O oficjalnych powodach rozstania zapewne się nie dowiemy. Teraz trzymamy kciuki, aby Oliwia i Łukasz utrzymywali przyjacielskie relacje i żyli w zgodzie, dla dobra ich synka.

Rozstanie Oliwii i Łukasza było ogromnym szokiem dla fanów. Teraz internauci starają się doszukiwać powodów tej decyzji...