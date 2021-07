"Ślub od pierwszego wejrzenia": Nowe zdjęcie Izy zachwyciło fanów: "Wyglądasz obłędnie!" 

Oliwia ma doskonały kontakt z mamą Łukasza. Panie przeszły na "ty" jeszcze podczas eksperymentalnego miesiąca w " Ślubie od pierwszego wejrzenia ". Pani Anna to bardzo przebojowa kobieta, która nie boi się zmian. Bez obaw oddała się w ręce swojej synowej, która zajmuje się profesjonalnym makijażem. Efekty robią wrażenie! Pani Anna wygląda doskonale! Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zaskakujące zdjęcie Łukasza. Pokazała, jak maluje swojego męża! Metamorfoza mamy Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko dzięki Oliwii Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma talent do robienia makijaży, jednak do tej pory malowała tylko siebie. Chciałaby zająć się profesjonalnym świadczeniem usług makijażowych. Jedną z jej pierwszych modelek była teściowa - Pani Anna. Oliwia pokazała efekty na swoim profilu poświęconym pracy. Mama Łukasza wygląda szałowo! Zarówno bez makijażu, jak i w nim wyglądasz pięknie, Anna ❣️ Ile lat dalibyście pani z lewej strony zdjęcia? 😁 Fani są pod wrażeniem nie tylko talentu Oliwii ale także urody pani Anny. W tej odsłonie dają jej niewiele więcej lat niż Oliwia: - Wow piękna kobieta i pięknie dobrany makijaż ♥️ - Piękna jest ❤️ makijażu 30 😎😎 - 20 😍 A bez 30 ❤️ - Szok, makijaż to dar, dzięki któremu możemy wyglądać jak "nastki" 😍🔥 Mama Anna jest seksi 25-tka teraz😁 - Pani Ania jest piękną kobietą także bez makijażu, aczkolwiek udało Ci się jeszcze to podkreślić. Przepiękny makijaż! Trudno się nie zgodzić. Dziewczyny wyglądają jak siostry! Taka relacja pomiędzy synową a teściową jest bezcenna! Zobacz także: Tak wygląda Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sześć dni po...