"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciej komentuje romantyczne zdjęcie Laury opublikowane przez Karola!

Związek Karola i Laury to jedno z największych zaskoczeń piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a wszystko dlatego, że para wcale nie została ze sobą zeswatana przez ekspertów miłosnego eksperymentu! To pierwszy taki przypadek w historii polskiej wersji kontrowersyjnego show, a tych dwoje wciąż dostarcza nam nowych wrażeń. Choć z początku Laura i Karol nie obnosili się swoimi uczuciami, wygląda na to, że są w tym coraz śmielsi! Kiedy uczestnik opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, internauci nie kryli zachwytu. A co na to Laura?! Wygląda na to, że zakochani założyli już rodzinę! Laura okazuje czułości Karolowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Choć partnerzy, z którymi eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawili ich przed ołtarzem, nie okazali się tymi jedynymi, dzięki miłosnemu eksperymentowi Laura i Karol i tak odnaleźli swoje drugie połówki. Co więcej, ta dwójka przez długi czas próbowała zachować swój związek przed całym światem w tajemnicy, jednak jak wiemy nie od dziś - przed fanami i czujnymi internautami nic się nie ukryje. Obserwatorzy uczestników kontrowersyjnego show zaczęli doszukiwać się dowodów, że tych dwójkę łączy coś więcej, niż zwykła znajomość i jak zwykle się nie mylili. Kiedy Laura i Karol zostali przyłapani na gorącym uczynku, a w sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie, zakochani musieli wyjść z ukrycia i potwierdzili swój związek. Od tego czasu pomiędzy nimi zrobiło się naprawdę poważnie! Laura i Karol internautom pokazali pierwsze wspólne ujęcie , a uczestnik miłosnego eksperymentu postanowił zdradzić jak dokładnie się poznali i dokąd zmierza ich związek. W tym momencie jesteśmy na etapie planowania przyszłości razem - mówił ostatnio....