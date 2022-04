"Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz zdradził Oliwię?! Jej brat nie wytrzymał

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" muszą podjąć ważną decyzję dotyczącą ich dziecka! Czy para, która zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy została rodzicami, ochrzci małego Franka? Okazuje się, ze Oliwia i Łukasz jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji w tej sprawie. Para w rozmowie z portalem pomponik.pl zdradziła, dlaczego mają wątpliwości dotyczące chrztu syna. Łukasz nie ukrywa, że jako osoba niewierząca nie planuje ślubu kościelnego i nie myśli o chrzcie dziecka. A jak komentuje to Oliwia, która jest katoliczką? Łukasz zgodzi się na chrzest syna? Oliwia i Łukasz wzięli udział w ostatniej, czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dziś, rok po nagraniach programu para wciąż jest razem. Co więcej, zakochani zaledwie kilka dni temu zostali rodzicami. Rodzina Oliwii i Łukasza powiększyła się dokładnie 26 maja - na świecie pojawił się wówczas ich syn, Franek. Teraz dumni rodzice w rozmowie z mediami zdradzili, że nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie chrztu dziecka. Łukasz zdradził również, że nie planunuje z Oliwią ślubu kościelnego. Jestem niewierzący i ślub kościelny nie jest mi do niczego potrzebny. Co do chrztu, to wychodzę z założenia, że jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B - Łukasz przyznał w rozmowie z portalem pomponik.pl. A jak komentuje to Oliwia, która jest wierząca? Kwestia chrztu jest jeszcze do przegadania. To też jest inaczej, to jest trudna decyzja. To jest ciężki temat - w rozmowie z portalem skomentowała Oliwia. Według doniesień portalu pomponik.pl, mama Oliwii próbuje przekonać Łukasza, żeby zgodził się na chrzest syna. Czy uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieni zdanie w tej kwestii? Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego...