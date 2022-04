Oliwia i Łukasz ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " powitali już na świecie swojego ukochanego synka! Franek przyszedł na świat dokładnie w Dzień Matki 2020. Rodzice jeszcze nie zdążyli zarejestrować go w urzędzie. Łukasz próbował dzisiaj załatwić wszystkie formalności związane z dzieckiem, jednak niestety mu się nie udało. Dlaczego? Co dalej z imieniem ich synka? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz był przy porodzie Oliwii! Kto kogo uspokajał? Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o imieniu dla syna Łukasz i Oliwia cieszą się z pierwszych tygodni spędzonych ze swoim synkiem. Franek, bo takie imię dla niego wybrali nie został jeszcze zarejestrowany w urzędzie. Łukasz postanowił załatwić dzisiaj wszystkie formalności, jednak okazało się, że z powodu koronawirusa to nie będzie takie proste: Wracam właśnie z Zabrza. Miałem nadzieję, że uda mi się w końcu zarejestrować Franka, bo tak na prawdę to formalnie on jeszcze imienia nie ma, a mijają już dwa tygodnie, więc nagle się jeszcze okaże, że zamiast Franek to będzie Tomek, Adam czy Karol, bo tak akurat w urzędzie im będzie wygodnie nadać. Ale nie udało się dzisiaj nic załatwić, bo poprzez koronawirusa trzeba umawiać się telefonicznie no i niestety dupa. Ale podobno można to przez internet załatwić, więc dzisiaj się tym zajmę, żeby faktycznie Franek był Frankiem, bo szkoda, żeby było inaczej. - powiedział na Instastory Na szczęście obawy Łukasza są tylko chwilowe i z pewnością uda mu się załatwić wszelkie formalności. Przy okazji opowiedział, jak dzielą się z Oliwią obowiązkami związanymi z maluchem: Dzisiaj nawet udało mi się wyspać. Żona miała wartę przy dziecku więc bardzo jej za to dziękuję. Wracam do domu, bo czas, żebym ja się dzisiaj pozajmował Frankiem. Młodzi rodzice...