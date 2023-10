Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w maju zostali szczęśliwymi rodzicami Franka! Chłopiec nie spieszył się na świat i urodził się ponad tydzień po terminie. Podczas porodu był obecny oczywiście tata! Kuchta mocno stresował się tym wydarzeniem i to Oliwia musiała go uspokajać w krytycznych momentach! Posłuchajcie, jak to wyglądało od kulis!

