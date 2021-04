"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura podczas wesela zrobiła coś niesamowitego dla Macieja! Jego brat: "Uwielbiam ją za to!"

Laura sprawiła, że Maciej poczuł się wyjątkowo już od pierwszej chwili, w której ją tylko zobaczył. Ten duet bardzo szybko stał się ulubionym duetem widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zaproszeni goście nie mogli oderwać wzroku od świeżo upieczonych małżonków. Ojciec Macieja przyznał, że ma wrażenie, że jego syn i Laura znajdą się od wielu lat.

I to jeszcze jak! Brat młodego nie mógł uwierzyć w to, co wyzwoliła w Macieju Laura! Zobaczcie, co miał na myśli.

Maciej i Laura wyrastają na ulubieńców widzów. Nic dziwnego! Maciej już w pierwszej chwili okazał się ogromnym wsparciem dla mocno zdenerwowanej Laury. Jego spokój oraz troska pomogły jej opanować nerwy i pozwoliły zacząć cieszyć się wspólną przygodą, jaka zaczęła się dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Najbliższa rodzina Macieja nie mogła się nadziwić, patrząc na rodzącą się relację pomiędzy dwojgiem, chwilę temu nieznajomych, ludzi. Maciej i Laura wykorzystywali każdą wolną chwilę podczas przyjęcia, aby się czegoś o sobie dowiedzieć.

Maciej był bardzo troskliwy względem Laury, a jego strach przed zdeptaniem stóp żony w tańcu, wzruszył fanów.

Ojciec Maćka przyznał, że to niesamowite, że Laura i Maciej zachowują się, jakby znali się od dawna. Z kolei brat młodego zauważył, że Laura nieświadomie zrobiła dla męża coś niesamowitego:

Nie zrobiła tego specjalnie, ale zrobiła coś czego ja np. pierwszy raz w życiu doświadczyłem w moim bracie, i za to ją uwielbiam. Wyzwoliła w nim to, że to Maciej się bardziej otworzył niż ona. To Maciej zaczął mówić, kiedy na co dzień jest osobą, która siedzi cicho. Ale wyzwoliła w nim to coś, to jest rewelacyjne, nie potrafiłem się przestać uśmiechać, patrząc na to, że tak to właśnie wygląda.