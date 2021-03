"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura na weselu wyznała, że ma dziecko! Maciek się wystraszy?

Po pięciu tygodniach emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu dowiedzieliśmy się, jak zostali sparowani bohaterowie tej odsłony show. Związek małżeński zawarli Iga i Karol, Iza i Kamil oraz Laura i Maciek. To właśnie ta ostatnia para zdaniem fanów, ma na ten moment największe szanse na szczęśliwą relację. Jednak pod koniec odcinka Laura zdecydowała się na zaskakujące wyznanie. Powiedziała Maćkowi, że ma dziecko! Sprawdźcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Zaskakujące wyznanie Laury! Co na to Maciek?

Laura i Maciek to na ten moment ulubieńcy widzów. Zdaniem fanów show, eksperci w ich przypadku spisali się na medal. Zarówno Laura, jak i Maciej mają za sobą wiele trudnych przeżyć i wszyscy mają nadzieje, że w końcu los się do nich uśmiechnie i razem stworzą szczęśliwe małżeństwo. Na razie wszystko zapowiada się wspaniale - Maciek na widok Laury w końcu zaczął się uśmiechać i przyznał, że jest prawdziwym szczęściarzem. Z kolei Laura wyjawiła, że chłopak wydaje się być miłym, dobrym człowiekiem i również jest pozytywnie nastawiona do tej relacji.

Ale czy na pewno wszystko pójdzie po myśli Laury? Pod koniec 5. odcinka mogliśmy zobaczyć zwiastun kolejnego i usłyszeliśmy zaskakujące wyznanie dziewczyny.

Ja generalnie mam problemy z piciem, więc dobrze jak mnie ktoś będzie tyrpać - powiedziała Laura Jak z piciem? - zapytał zaskoczony Maciek

Wtedy Laura chyba kompletnie zaskoczyła swojego męża odpowiedzią! Dziewczyna wyznała, że... ma dziecko!

No nie powiedziałam Ci, bo... mam syna.

Jaka była reakcja Maćka na tę wiadomość? Tego na razie nie wiemy i poznamy ją w kolejnym odcinku. Widzowie show jednak podejrzewają, że Laura, która ma ogromne poczucie humoru mogła zrobić żart swojemu mężowi, bo swoim synem nazywa swojego pieska. Jaka jest prawda? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku!

Mat. prasowe

Jak myślicie, jak na tę wiadomość zareaguje Maciek?