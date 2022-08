"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol zaskoczyli zdjęciem: "Nie odkładaj marzeń"

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" coraz śmielej dzielą się tym, jak toczy się ich życie po programie. Niedawno odwiedzili nowych znajomych z 6. edycji programu, a teraz dzielą się kolejnym zdjęciem z podróży. Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali romantyczne zdjęcie, które opisali słowami:

Nie odkładaj marzeń (...)

Co chcieli przekazać fanom?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura i Karol piszą o marzeniach. Co mają na myśli?

Historia Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieustannie będzie budzić podziw i wzniecać wiarę w miłość wśród fanów i być może przyszłych uczestników ślubnego eksperymentu TVN. Tych dwoje poznało się dopiero po programie, kilka miesięcy po tym, gdy okazało się, że z ich programowych małżeństw nic nie będzie. Początkowo ukrywali się przed widzami, by ich uczucie mogło dojrzewać z dala od plotek. Teraz coraz śmielej dzielą się tym, co u nich słychać. Niedawno Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zezłościł widzów, gdy w sieci opublikował mało przemyślany filmik, jak wystawia psa przez barierkę. Chociaż to miał być tylko niewinny żart, fani wytknęli mu, że naraził zwierzę na niepotrzebny stres. Piesek towarzyszy Laurze i Karolowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w podróżowaniu, co jest wspólną pasją uczestników. W ostatnich dniach przy okazji odwiedzili Anetę i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy niedawno powitali na świecie swojego synka Mieszka. Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali zdjęcie z dzieckiem znajomych z programu, co wzruszyło internautów.

Teraz zdecydowali się wzruszyć swoich fanów po raz kolejny, tym razem romantycznym kadrem, na którym nie szczędzili sobie czułych gestów. Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozowali na dachu widokowym, a zdjęcie opisali słowami:

"Nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia.” 🖤

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Martyna Końca ogłosiła radosną nowinę. "Chwalę się, bo jest czym"

Internauci są wzruszeni widokiem Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i cieszą się, że uczestnicy mieli w sobie odwagę by o siebie zawalczyć, nie przejmując się programową porażką, jeśli chodzi o telewizyjną szansę na miłość. W komentarzach nie brakowało ciepłych słów:

- Jak eksperci mogli się aż tak pomylić 🙂 Pięknie się na Was patrzy 😍

- Widać, ze bardzo do siebie pasujecie ❤️ Cieszę się, że tak Wam się super układa. Jak widać życie pisze najlepsze scenariusze ❤️❤️❤️

- Piękna z Was para 😍śliczne zdjęcia 😍

- Super razem wyglądacie ❤️ samych wspaniałości Wam życzę ❤️

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Mama Łukasza o relacji syna z Oliwią. W końcu się pogodzili?

Instagram @lori.label.love

Instagram @lori.label.love

Instagram/karol.maciesz