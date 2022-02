Krzysztof Zrobek pojawił się w 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednak widzowie wciąż o nim pamiętają i z zaciekawieniem śledzą jego dalsze losy w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu były uczestnik show rozstał się z żoną, a niedawno spotkał się z... Magdą z pierwszej edycji. Teraz na jego Instagramie pojawił się wymowny wpis. Czyżby Krzysztof znalazł nową miłość?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dalsze losy Krzysztofa

Paulina i Krzysztof zostali dopasowani do siebie w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci po wielu rozmowach doszli do wniosku, że para będzie do siebie pasować idealnie. Jak się później okazało, był to bardzo burzliwy związek, a para została w pamięci widzów do dzisiaj. Ostatecznie małżonkowie podjęli decyzję, że chcą kontynuować swoją relację po programie.

W mediach społecznościowych Pauliny oraz Krzysztofa pojawiały się wspólne zdjęcia, oraz relacje. Kilkukrotnie w wywiadach podkreślali, że ich związek jest bardzo wybuchowy, a oni sami często się kłócą. Jednak za każdym razem udawało im się dojść do porozumienia.

Z czasem zaczęli się docierać, a ich małżeństwo było coraz bardziej zgodne. Para doczekała się narodzin synka. Gdy wydawało się, że wszystko układa się idealnie, okazało się, że ich drogi się rozeszły. Krzysztof potwierdził doniesienia o rozwodzie w bardzo emocjonalnym wpisie na Instagramie, w którym poinformował również, że żona utrudnia mu kontakty z synem.

Od lutego nie jesteśmy już razem z "telewizyjną żoną" Pauliną. Został złożony po raz kolejny pozew o rozwód, jak i dokument zabezpieczający kontakty moje z malutkim synkiem Jasiem... - pisał wówczas były uczestnik matrymonialnego show.

Niedawno Krzysztof Zrobek spotkał się z Magdaleną Pazurą z pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para spędziła ze sobą romantyczny wieczór, a niedługo później sprawę skomentowała była uczestniczka show.

W kwestii Krzyśka to zaplanowaliśmy to spotkanie, nie było ono przypadkowe. Mamy kontakt od jakiegoś czasu przez media społecznościowe. Długo nie mogliśmy się zgrać, ponieważ pracujemy w podobnych branżach i ciężko było się spotkać, ale w końcu się udało. Planujemy kolejne spotkania. To nie jest jakieś wielkie love - wyznała w rozmowie z cozatydzien.pl Magda Pazura.

Teraz na Instagramie Krzysztofa pojawił się wymowny wpis.

Pewnego dnia ktoś niespodziewanie pojawi się w Twoim życiu i zrozumiesz, czemu nie wyszło z nikim innym - napisał w swoich mediach społecznościowych.

Czy były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazł miłość po rozstaniu z żoną?