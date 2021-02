"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kim są uczestnicy 5 edycji? Laura przeżyła prawdziwy dramat, dla Igi taniec był ucieczką od problemów

Pierwszy odcinek piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami! Trzy pary zdecydowały się wziąć udział w kontrowersyjnym eksperymencie i postanowiły wziąć ślub, poznając partnera dopiero w dniu ślubu. Laura, Iga i Izabela staną na ślubnym kobiercu, ale wcześniej widzowie poznali ich historię.

Dlaczego zdecydowały się na udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Laura jest 31-latką, którą życie mocno doświadczyło. Kobieta obecnie pracuje w sekretariacie jednej z gliwickich szkół, ale w ostatnim latach przeżyła dramatyczne chwile. Jej dzieciństwo nie należało do łatwych: ojciec zmarł, kiedy miała 26 lat, a potem okazało się, że jej mama ciężko zachorowała.

Chemię dostawała cyklicznie, a w lutym już jej nie było. (...) Jak przyszedł ten tydzień, kiedy zemdlała, lekarz powiedział, że trzeba pomyśleć o hospicjum, bo sama sobie nie poradzę. To było ciężkie. Chciałam, aby była ze mną. (...) Taka jest moja samotność. Wzięłam psa ze schroniska i teraz tak żyjemy we dwójkę.

Kobieta wyznała szczerze, że ma za sobą nieudane relacje, a teraz jest gotowa stworzyć rodzinę i mieć przy sobie kogoś, na kogo będzie mogła liczyć.

Kolejna uczestniczka 35-letnia Izabela też ma za sobą trudne doświadczenia, które częściowo przyczyniły się do tego, że najważniejsza stała się dla niej praca. Od 15 lat prowadzi zakład fryzjerski, o którym sama mówi, że jest to jej drugi dom.

Z kolei 31-letnia Iga deklaruje, że z racji przekroczenia 30. ma tylko jeden cel - chce mieć rodzinę. Jak sama o sobie mówi jest samodzielna i odpowiedzialna. Do tej pory kobieta wiązała się przede wszystkim z południowcami i ma za sobą jeden poważny związek.

Byłam w jednym najważniejszym związku. To był związek intensywny i wtedy zasmakowałam życia z kimś. Jestem osobą bardzo samodzielną, odpowiedzialną i zorganizowaną. Taniec był takim punktem, do którego zawsze wracałam. Taniec był dla mnie jedyną ucieczką od problemów - powiedziała wprost Iga.

Obecnie Iga deklaruje, że jest w pełni gotowa na założenie rodziny i to jest dla niej najważniejszy cel!

Chce być żoną, mieć rodzinę, to jest jedyne czego chcę i do czego dążę od dłuższego czasu. Czekam na to co będzie.