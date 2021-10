"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol wspomina program. Oglądał ślub Laury!

Związek Karola i Laury z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to pierwszy taki przypadek w historii miłosnego eksperymentu, kiedy niedobrani przez ekspertów uczestnicy tworzą parę po programie. Co więcej, fani tej dwójki bacznie obserwują, jak ich relacja wkracza na kolejne etapy. Czy jednak Karol aby na pewno nie jest zazdrosny o to, że Laura powiedziała "TAK" innemu mężczyźnie? Postanowił obejrzeć jej ślub!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol ogląda ślub Laury

Karol i Laura są naprawdę nierozłączni. Odkąd, w czerwcu, ta dwójka zdecydowała się ujawnić swój związek, fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryli swojej radości. Niektórzy z widzów kontrowersyjnego show od początku uważali, że eksperci popełnili wielki błąd nie łącząc ich w parę. Na szczęście uczestnicy miłosnego eksperymentu znaleźli do siebie drogę i dziś Karol i Laura już razem mieszkają, a fani podejrzewają nawet, że szykują się do ślubu! Co więcej, ulubieniec widzów coraz chętniej chwali się zdjęciami i filmikami z romantycznych wieczorów z Laurą. Tym razem było jednak zupełnie inaczej, bo Karol wieczór musiał spędzić sam, nie wliczając jego męskiego grona - kota i psa. Jak się okazuje, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazł sobie na ten czas naprawdę ciekawą rozrywkę.

Karol Maciesz razem ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi postanowił obejrzeć program w którym on sam i jego partnerka brali udział! Myślicie, że to jego sposób na tęsknotę za Laurą?

Wolny wieczór a Skarbek nas kontroluje z TV - napisał na swoim InstaStory.

@karol.maciesz, Instagram

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Laura czule całuje Karola. Fani: "Nie za dobrze Wam, Gołąbeczki?"

Musimy przyznać, że Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzą naprawdę uroczą parę. Podejrzewaliście, że ulubieniec widzów mówi do swojej ukochanej "skarbek"? Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Laura nazywa Karola i czy ta dwójka faktycznie niebawem zaskoczy nas swoim ślubem! Choć Karol i Laura nie tworzyli pary w programie, to jedyni z uczestników piątej edycji miłosnego eksperymentu, którzy w dalszym ciągu są razem po zakończeniu show.

@karol.maciesz, Instagram

Co więcej wygląda na to, że ani Karol ani Laura nie żałują swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" - ten eksperyment z pewnością wiele ich nauczył, a poza tym gdyby nie on, drogi tej dwójki mogłoby się nigdy nie spotkać! Wyobrażacie to sobie? Dodatkowo najprawdopodobniej niebawem dowiemy się nieco więcej o tym, co działo się w piątej edycji hitowego show! Dlaczego? W końcu Iga pokazała fragment swojej książki, o której wspominała już jakiś czas temu, a co do jednego nie mamy wątpliwości - jeżeli ujrzy ona światło dzienne, z pewnością będzie smakowitym kąskiem dla fanów "Ślubu do pierwszego wejrzenia"! Mimo trudnych doświadczeń dziś Iga nie żywi urazy i przyznaje, że Laurze i Karolowi życzy szczęścia.