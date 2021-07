"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol przeraził fanów nowym zdjęciem! "Chłopie, zmień to"

Piąta edycja " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wzbudzała kontrowersje niemalże od samego początku. Po raz pierwszy w polskiej wersji programu doszło również do sytuacji, w której dwójka uczestników tego samego sezonu dobrała się w parę inaczej niż przewidzieli to eksperci. Związek Karola i Igi budził dużo negatywnych emocji wśród widzów. Ostatecznie nie przetrwał, podobnie jak związek Laury i Maćka. Po czasie okazało się jednak, że Laura i Karol związali się ze sobą , a swój związek przez pewien czas utrzymywali w tajemnicy. Gdy prawda wyszła na jaw, eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musieli zmierzyć się z krytycznymi opiniami widzów. Magdalena Chorzewska odniosła się do zarzutów. Co powiedziała? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Internauci miażdżą ekspertów: "Losowo by lepiej pary dobrano" Ekspertka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje hejt "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest eksperymentem ślubnym, w którym pary dobierane są na podstawie badań antropologicznych i psychologicznych. Dobór par najnowszego sezonu wzbudził jednak nieco kontrowersji. Widzowie byli zaskoczeni, że eksperci zdecydowali się połączyć Kamila z Izabelą (ich małżeństwo trwa do dziś), Karola z Igą a Laurę z Maciejem. Dwa ostatnie duety zdecydowały się wziąć rozwód. Podczas trwania programu widzowie nie szczędzili ekspertom ostrych słów na temat dobranych małżeństw. Teraz, gdy okazało się, że Karol i Laura poznali się i związali poza programem , jednocześnie nie chcąc dzielić się swoją prywatnością w mediach, dyskusja rozgorzała na nowo. Pojawiło się sporo krytycznych komentarzy względem ekspertów i zarzutów dlaczego od początku nie sparowali Laury z Karolem....