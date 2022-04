Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ponownie jest aktywna na Instagramie. Po programie przeżywała ciężkie chwile, a hejt jaki na nią spadł, spowodował, że postanowiła ograniczyć swoją aktywność a nawet zablokować możliwość komentowania jej treści wrzucanych do sieci. Smutne chwile ma już za sobą i chętnie odpowiada na pytania zaciekawionych internautów. Najwięcej dotyczy oczywiście... Karola, jej programowego męża i jej nowej miłości! Iga jest zazdrosna o Laurę? Zobaczcie, co powiedziała swoim fanom Iga Śmiechowicz. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga dodała zaskakujący wpis. Karol powinien się obawiać?! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga szczerze o związku Karola i Laury Iga Śmiechowicz zdobyła popularność w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperyment ślubny nie przebiegł jednak tak jakby sobie tego życzyła. Jej programowe małżeństwo rozpadło się jeszcze podczas eksperymentalnego miesiąca. Karol w finałowym odcinku zarzucił żonie manipulację i stanowczo zażądał rozwodu. Wiosną tego roku Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" związał się z Laurą z tej samej edycji, której również nie wyszło w programie. Ten związek jest szeroko komentowany w mediach, a internauci ciekawi są tego, co sądzą o nowym związku uczestników ich programowi partnerzy. Jedna z internautek zapytała, co Iga sądzi o "ślubie Laury z Karolem": na co żartobliwie odpowiedziała: A to był ślub? Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oczywiście nie są po ślubie, chociaż po jednej z relacji udostępnionej przez uczestniczkę, fani sądzą, że Karol oświadczył się Laurze. W dalszej części Q&A Iga zdradziła, że nie ma kontaktu z Karolem i nie zamierza tego zmieniać. Czy jest zazdrosną o...