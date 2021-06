"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wielka zmiana w życiu Kamila! Iza zdradza, na czym mu teraz zależy

Iza i Kamil są jedyną parą z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która po zakończeniu emisji zadeklarowała, że nadal pozostaje małżeństwem. Okazuje się, że w ich wspólnym życiu zaszły kolejne zmiany. Jakiś czas temu Kamil poinformował w mediach społecznościowych, że rezygnuje ze swojej dotychczasowej pracy. Pod wpisem uczestnika pojawiło się mnóstwo komentarzy, że tym samym zdradza on, że planuje przeprowadzkę do Izy. Jaka jest prawda? Czym teraz zajmuje się Kamil?

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrezygnował z pracy dla Izy!?

Iza już w swojej wizytówce do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" informowała, że prowadzi własny salon fryzjerski w Bytomiu. Po tym jak Iza i Kamil zdecydowali się pozostać małżeństwem musieli stworzyć związek na odległość, co nie jest łatwe. Niedawno uczestnik podjął dość odważną decyzję o rezygnacji z pracy, którą bardzo lubił, a w komentarzach zawrzało. Internauci sugerowali, że Kamil zrobił to dla Izy, aby móc się do niej przeprowadzić.

Do żony się przeprowadziłeś? ekstra super brawo Coś się konczy ,coś się zaczyna nowego . Szykuje się wyprowadzka 😁❤️ Super to teraz obok Izy otworzysz swój biznes. Trzeba zawsze iść do przodu!

Co prawda żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło, że mieszkają razem, ale Iza zdradziła, że Kamil szuka pracy, którą będzie mógł wykonywać z każdego miejsca, a to niewinnie sugeruje, że sporo czasu spędza u swojej żony. A czym teraz będzie zajmował się Kamil Węgrzyn ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? To Iza zdradziła plany swojego męża i potwierdziła to, co on sam pisał na Instagramie, że zawsze marzył o własnym biznesie:

Kamil poszukiwał wyzwania oraz pracy, która da mu możliwość pracy, gdzie chce i kiedy chce oraz większe możliwości. Postawił na branże OZE, dokładniej fotowoltaikę. Oczywiście, pojawiają się również inne propozycje, wszystkie rozważamy – powiedziała Iza w „Dzień dobry TVN”.

Iza i Kamil tworzą świetną parę i udowadniają, że miłość można znaleźć wszędzie. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia kibicują ich relacji i czekają na... ślub kościelny.

