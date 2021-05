"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil podzielił się radosną nowiną! Już niedługo!

Julia i Kamil byli mocnymi graczami w " Hotelu Paradise ". Przez długi czas wiele osób nie miało wątpliwości, że ta para pojawi się w finałowym składzie. Kamil był doskonałym graczem i potrafił podporządkować sobie drużynę. Niestety nagły splot zdarzeń sprawił, że zarówno on jak i Julia nagle musieli pożegnać się z programem. Niedługo później Julia dostała możliwość powrotu. W dodatku mogła wrócić z Kamilem, jednak nie przywróciła go do gry. Podczas "puszki pandory" wbiła nieobecnemu Kamilowi szpilę mówiąc, że wcale nie żałuje tej decyzji, a argumentów, których użyła nie spodziewała się nawet Magda, która miała z uczestnikiem największy konflikt. Co powiedziała Julia? Zobacz także: "Hotel Paradise": Bartek wyeliminował Kamila, a Julia wraca do programu! "Hotel Paradise 2": Julia wbija szpilę Kamilowi Kamil dostał szansę na najszybszy powrót do "Hotelu Paradise" w historii programu, jednak jego potrzeba bycia liderem nie pozwoliła mu na najmniejszy kompromis nawet względem Julii, do której żywił uczucia. Julia dostała możliwość powrotu do programu solo lub w duecie. Mogła przywrócić Kamila już kilka minut po tym, jak pożegnał się z ekipą. Ostatecznie z powodu zaborczości uczestnika postanowiła nie dawać mu kolejnej szansy w programie: - Mam nadzieję, że jeżeli coś było prawdziwe, to będę miała okazję, by to zmienić, ale w tym programie się nie dogadamy. - Jeżeli widzisz coś inaczej, to ja nie będę ci na siłę za każdym razem udowadniał, że jest inaczej jak widzisz. Jestem sobą, jeśli nie akceptujesz mnie, to widocznie musisz być z kimś innym - dodał na koniec Kamil Uczestnicy przebywający w "Hotelu Paradise" nie mogli zrozumieć decyzji Julii. Przez...