"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Pierwsza kłótnia Agnieszki i Kamila! [SPOILER]

Agnieszka i Kamil od początku byli ulubioną parą widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy wydawali się niemal idealnie dobrani, a wzajemnym zachwytom nie było końca. Po czasie wszystko się zmieniło a po powrocie z podróży poślubnej ich zapał z dnia na dzień malał. Choć Agnieszka snuła plany na wspólną przyszłość, widzowie zauważyli, że Kamil oddala się od żony. Teraz między małżonkami doszło do pierwszej kłótni. W komentarzach fani stanęli po stronie uczestniczki show.

- Tylko czekałam aż Agnieszka nie wytrzyma! W końcu wybuchła - pisali fani.

Sprawdźcie, co tak zdenerwowało uczestniczkę show! Uwaga - artykuł zawiera treści, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka podniosła głos na Kamila!

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku czuli się ze sobą dobrze, co dostrzegli również widzowie. Po pierwszych odcinkach w sekcji komentarzy pojawiło się wiele pozytywnych słów od fanów, którzy wróżyli parze wspólną przyszłość po programie. W pewnym momencie widzowie zaczęli doszukiwać się szczegółów, które mogłyby świadczyć, że Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal są razem. Tego dowiemy się już niebawem w finałowym odcinku, teraz jednak internauci skupili się na konflikcie, który ich zdaniem... był potrzebny tej parze.

We wtorek, 3 maja na antenie TVN pojawi się kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak wielu widzów zdecydowało się zobaczyć go wcześniej na internetowej platformie Player.pl. Tym razem to między najzgodniejszą parą w programie dojdzie do pierwszej kłótni. W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia dla uczestniczki show, która do tej pory podporządkowywała się mężowi.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam odpowiedział na pytanie o znajomość z Kamilem!

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

W kolejnym odcinku wizyta Agnieszki w rodzinnej miejscowości Kamila dobiega końca. Para postanowiła w drodze do Białegostoku zajechać do Warszawy, aby spotkać się ze znajomymi. W trakcie okazało się, że uczestnik show kolejny raz bez uzgodnienia z żoną zmienił plany. Agnieszka już wcześniej zwróciła na to uwagę, jednak tym razem nie wytrzymała i podniosła głos na Kamila.

- Widzisz, ja planuję jedno, a wychodzi drugie - powiedziała Agnieszka w trakcie spotkania ze znajomym.

Później było już tylko gorzej.

- Jak chcesz możemy zostać - powiedział Kamil, co wyraźnie zdenerwowało żonę. - Już jak powiedziałeś koledze, że będziemy za pół godziny, a i tak siedzimy tu godzinę. (...) Zmieniamy plan co chwila. Wk****a mnie to, że nie możemy mieć jednego planu. Nie kłóć się ze mną - odparła zirytowana Agnieszka.

Kamil zdecydował się zakończyć temat, aby nie denerwować bardziej żony.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia i Paweł już po rozwodzie? Wymowne zdjęcie uczestniczki

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Widzowie jednomyślnie stanęli po stronie Agnieszki, a w komentarzach padło wiele krytycznych słów w stosunku do Kamila.

- Piękna kobieta z klasą, szkoda, że trafiła na buca! - W koooońcu! Już myślałam, że będzie taka wiecznie potulna! - Agnieszka pokaż pazura! Przecież on tylko na to czeka... - Na reszcie się postawiła. Może w końcu ją zauważy...

Myślicie, że Kamil zacznie brać pod uwagę zdanie żony?