Agnieszka i Wojtek to jedna z ulubionych par wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich fani z wypiekami na twarzy obserwują, jak z dnia na dzień miłość pomiędzy tą dwójką dosłownie kwitnie, a kiedy małżeństwo poinformowało, że spodziewa się przyjścia na świat ich pierwszego dziecka, internauci wprost oszaleli z radości. Dziś uczestniczka miłosnego eksperymentu przekazała wyjątkową nowinę i opublikowała na swoim InstaStory piękne zdjęcie. Wojciech Janik to prawdziwy mąż na medal! Wielki dzień u Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu do pierwszego wejrzenia" Fani Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mogą narzekać na nudę, bo w małżeństwie tej dwójki naprawdę sporo się dzieje. Kiedy jakiś czas temu uczestnicy miłosnego eksperymentu poinformowali, że w ich życiu szykują się spore zmiany , internauci natychmiast zaczęli podejrzewać, o co może chodzić. Najpierw Agnieszka przekazała, że postanowiła przejąć nazwisko męża i para pokazała zdjęcia z odnowienia przysięgi małżeńskiej , a niedługo później zakochani przerwali wszelkie domysły fanów i goszcząc w "Dzień Dobry TVN" przyznali, że spodziewają się dziecka! przyjścia na świat swojego pierwszego dziecka. Od tego czasu Agnieszka chętnie chwaliła się ciążowym brzuszkiem w swoich mediach społecznościowych i choć fani zasypywali przyszłych rodziców pytaniami o płeć dziecka, ci postanowili nie zdradzać im tego sekretu twierdząc, że nawet dla nich jest to wciąż tajemnica. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia: jest w szóstym miesiącu ciąży i już szykuje się do porodu. Tymczasem w domu państwa Janik pojawił się kolejny powód do świętowania bo, jak się okazuje, dziś mija dokładnie 2,5 roku od ślubu Agnieszki i Wojtka! Przyszła mama...