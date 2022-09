Izabela Juszczak zdobyła ogromną popularność i sympatię fanów, dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś, ponad 130 tys. fanów na bieżąco śledzi jej losy na Instagramie. Ostatnio jednak na jej InstaStories, pojawiły się dość niepokojące informacje. Okazało się, że Iza została okradziona! Co dokładnie się stało? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Asia Lazar przeszła metamorfozę w salonie Izy! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza padła ofiarą złodzieja Izabelę Juszczak poznaliśmy w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . 35-latka szybko zaskarbiła sympatię widzów i choć początkowo fani nie wierzyli w powodzenie jej związku z Kamilem , to jednak szybko okazało się, że ta dwójka jest po prostu sobie pisana! Iza i Kamil już od roku są szczęśliwym małżeństwem i snują poważne plany na przyszłość. Ponadto o bohaterce "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno zrobiło się głośno w kontekście jej spektakularnej metamorfozy. Iza dzięki zmianie nawyków żywieniowych sporo schudła , a od jej szczupłej sylwetki aż ciężko oderwać wzrok! Dziś jest również dla wielu fanów prawdziwą inspiracją w kwestii walki o piękną figurę! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": ogromne zmiany w programie! Co z 6. sezonem hitowego show?! Dzięki mediom społecznościowym fani na bieżąco dowiadują się, co słychać u Izy. Ostatnio bohaterkę 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwiedziła uczestniczka 4. edycji eksperymentu, Asia Lazar , która przeszła w jej salonie fryzjerskim metamorfozę. Ale niestety, tym razem Iza nie miała dobrych wieści dla swoich fanów. Jak się okazało, ktoś ukradł jej zdjęcie i posługuje się...