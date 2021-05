"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza zmieniła wygląd Kamila! Jak teraz wygląda?

Iza i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? Takie pytanie zadają sobie tysiące sympatyków społecznego eksperymentu TVN7. Spostrzegawczy fani jednak nie mają jednak wątpliwości, że relacja rozrywkowego chłopaka i charyzmatycznej blond piękności przetrwała próbę czasu. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że telewizyjni małżonkowie właśnie wybrali się na wspólne wakacje. Miał ich zdradzić jeden szczegół! Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojechali razem na wakacje? Internauci już od emisji odcinka, w którym poznaliśmy wszystkie małżeństwa 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", z napięciem wyczekują przesłanek potwierdzających dalsze losy bohaterów hitu TVN7 oraz to, czy ich związek przetrwał także po zakończeniu nagrywania show. Ogromne emocje wzbudza nie tylko związek wycofanego Macieja i skromnej Laury , co do którego sami eksperci mieli pewne obawy, czy burzliwa relacja opanowanego Karola i energicznej Igi, która w programie często obrażała się na swojego partnera . Jak się okazuje, to Iza i Kamil cieszą się obecnie największą sympatią widzów i choć tuż po ogłoszeniu, że to właśnie oni zostaną małżeństwem, w sieci pojawiło się wiele kąśliwych komentarzy, sugerujących, że Iza i Kamil do siebie nie pasują , teraz internauci nie mają wątpliwości, że to jedna z najlepiej dobranych par w historii programu. Co więcej, w mediach społecznościowych spekuluje się również, że to jedyne małżeństwo z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jakie nie rozpadło się po zakończeniu show. Niedawno fani produkcji podkreślali, że dowodem na trwałość związku Izy i Kamila jest niedawne InstaStories dziewczyny, na którym wspominała swoją podróż poślubną . Teraz spostrzegawczy...