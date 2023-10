Iga Śmiechowicz z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się opowiedzieć nam o swojej operacji plastycznej, której poddała się niedługo po udziale w eksperymencie. Jak się okazało, dziewczyna od dzieciństwa zmagała się z dużym kompleksem, którym były... odstające uszy.

Korekta uszu była dla Igi wielkim marzeniem. Kiedy tylko uzbierała fundusze, udała się do kliniki i poddała zabiegowi.

Zawsze marzyłam o tej operacji. [...] Ja wiedziałam, że zrobię ten zabieg, on był dla mnie bardzo ważny... No nie żałuję, bardzo się cieszę, że go zrobiłam - powiedziała nam Iga.