Ostatnio mieliśmy przyjemność gościć w naszym studiu Igę Śmiechowicz z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka eksperymentu zdradziła nam wiele szczegółów na temat swojego udziału w programie, a przede wszystkim tych dotyczących jej związku z Karolem.

Reporterka Party.pl zapytała Igę między innymi o to, dlaczego tak naprawdę nie udało jej się stworzyć szczęśliwego związku z Karolem. Dziewczyna wyjawiła, że przyczyną, która w jakimś stopniu zaważyła o ich rozstaniu, była po prostu zbyt duża różnica charakterów.

Pierwszą rzeczą na którą zwróciłam uwagę już po tygodniu, to była energia. Rzeczywiście zauważyłam, że my jesteśmy zupełnie inni energetycznie. Ja jednak lubię takie szaleństwo, lubię gdzieś tam żartować, być głośna - taka jestem. On jednak jest taki spokojniejszy, poważniejszy - wyjawiła nam Iga.