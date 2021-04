Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w mediach społecznościowych kolejny emocjonalny wpis i zdradza, że "łzy nie są oznaką słabości, więc sobie ich czasem nie żałuję". Fani podejrzewają, że może chodzić o łzy po rozstaniu? Czy to koniec małżeństwa Igi i Karola?

Iga i Karol od początku piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są najbardziej kontrowersyjną i zagadkową parą. Ich zachowanie zarówno w programie, jak i w mediach społecznościowych jest szeroko komentowane, a fani na podstawie wpisów Igi Śmiechowicz coraz częściej wprost piszą, że w tym przypadku eksperyment nie powiódł się.

Żona Karola właśnie opublikowała na Instagramie nowy wpis i przyznaje, ze przeraża ją to, jak bardzo ludzie uzależniają się od social mediów. Przyznaje jednak, że bez nich w jej życiu wiele rzeczy nigdy by się nie wydarzyło:

Przeraża mnie jak bardzo social media uzależniają. Przeraża mnie, że piszę o tym jak social media uzależniają właśnie w social mediach . Kiedy spędzam cały dzień na zewnątrz w ogóle nie odczuwam tego co się dzieje dookoła mnie. Jestem szczęśliwa. Myślę, że bez nich nie byłoby tak dobrze, ale byłoby dobrze. Jednak gdyby nie one wiele rzeczy w moim życiu by się po prostu nie wydarzyło . Może po prostu trzeba ich używać z głową?

W dalszej części emocjonalnego wpisu Iga zdradza, jak przeżyła eksperyment i okazuje się, że chce zapamiętać te uczucia. Wspomina też, że nie boi się już łez. Czy to oznacza, że udział w programie był dla niej trudnym doświadczeniem?

Jakiś czas temu dałam znać, że piszę "coś" o emocjach związanych z eksperymentem. Trochę się zatrzymałam, ale... Nie wiem czy kiedyś przeżyje takie emocje jeszcze raz, a może jak będę starsza będę miała problemy z pamięcią więc warto byłoby to " pamiętać"? Pani Psycholog jakiś czas temu powiedziała mi, że sporo we mnie sprzeczności. W głębi duszy to wiedziałam, ale nie chciałam mówić tego głośno... Myślę, że sporo z nas taka właśnie jest Dzisiaj już wiem, że łzy nie są oznaką słabości, więc sobie ich czasem nie żałuję Wiadomo, że raz w miesiącu jest to wręcz usprawiedliwione!!. Też tak macie?