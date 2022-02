Już wkrótce finał piątej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " i pary poinformują o swoich decyzjach. O ile w przypadku dwóch par decyzja jest wielką niewiadomą, o tyle w przypadku Igi i Karola finał wydaje się być przesądzony! Już od jakiegoś czasu widzowie kontrowersyjnego eksperymentu sugerują, że to małżeństwo nie ma przyszłości , a po ostatniej sprzeczce tuż przed podjęciem decyzji nikt już nie ma wątpliwości, co postanowi para. Tymczasem Iga Śmiechowicz postanowiła skomentować ostatni odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zasugerowała, że to, co zobaczyli widzowie jest "minięciem się z prawdą"... Co jeszcze zdradziła? Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje ostatni odcinek programu! Staje we własnej obronie... Małżeństwo Igi i Karola od początku piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudzało kontrowersje. Fani programu wprost pisali, że para nie pasuje do siebie i dziwili się, że eksperci połączyli właśnie ich. W przedostatnim odcinku 5. edycji znów byliśmy świadkami ostrej wymiany zdań między Igą a Karolem , który do tej pory ze stoickim spokojem znosił wszystkie wybuchy żony. Po trudnej rozmowie uczestniczka z płaczem opuściła męża, a po tym jak wyszedł do domu poszła na spotkanie ze znajomymi. Ekspertka programu tak podsumowała zachowanie Igi: Prawdopodobnie Iga po tym całym dniu znów miała natłok emocji, nie powiedziała o co jej dokładnie chodzi i zaczęła prowokować Karola, a Karol znów odbijając piłeczkę nie podjął decyzji, nie postawił granicy, nie powiedział "uspokój się, przestań, nic takiego nie mówiłem". - powiedziała w odcinku psycholog Magdalena Chorzewska. Ten odcinek zdecydowała się skomentować sama Iga, dziękując za słowa wsparcia wyznała, że jest w szoku po tym co zobaczyła:...