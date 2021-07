"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga dodała zaskakujący wpis. Karol powinien się obawiać?!

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniosła widzom ogromne emocje, a jedną z uczestniczek, która najlepiej zapadła widzom w pamięci jest Iga. W miłosnym eksperymencie - ku zaskoczeniu fanów - eksperci postanowili zeswatać ją z Karolem. Dziś już wszyscy wiemy jak skończyła się ta historia. Oglądając kontrowersyjne show byliśmy świadkami ciągłych nieporozumień, do których dochodziło pomiędzy tą dwójką, a także naprawdę mocnych słów. Ostatecznie małżeństwo - a właściwie Karol - zdecydowało się na rozwód, a uczestnik stwierdził, że Iga bardzo go zraniła. Cóż, każdy kij ma dwa końce. Czyżby dziewczyna zebrała się na odwagę i postanowiła rozplątać język? Na jej relacji na Instagramie pojawił się zaskakujący wpis. Karol powinien się obawiać? Fani już zacierają ręce z ciekawości!

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powie całą prawdę o Karolu?

Zdaniem fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w piątym sezonie miłosnego eksperymentu eksperci zdecydowanie się nie popisali, bo kiedy program dobiegł końca, tylko Iza i Kamil postanowili pozostać w małżeństwie. Ciężko jednak zapomnieć o perypetiach Igi i Karola, którzy wzbudzali naprawdę spore kontrowersje i ostatecznie postanowili się rozstać. Niedługo później okazało się, że uczestnik programu znalazł ukojenie w ramionach dziewczyny, z którą zeswatano Maćka! Po naciskach fanów, Karol i Laura potwierdzili swój związek i przestali się ukrywać, a wszyscy zastanawiali się, co na to Iga.

Po finale "Ślubu do pierwszego wejrzenia" Iga postanowiła usunąć się w cień, a na uczestniczkę matrymonialnego show TVN 7 spadła dość duża fala negatywnych komentarzy. Dziewczyna nie ukrywała, że odetchnęła z ulgą, kiedy emisja show dobiegła końca, a na jej Instagramie padły bardzo mocne słowa. Ostatnio też Iga zaczęła coraz mocniej o sobie przypominać. Kiedy w sieci pojawiły się spekulacje, że Karol oświadczył się Laurze, zaledwie kilka dni później Iga pokazała zaskakujące nagranie, a wielu zaczęło zastanawiać się, czy w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Teraz jednak zaskoczyła fanów czymś o wiele większym!

Ostatnio, po ponad miesiącu milczenia, Iga opublikowała na swoim profilu na Instagramie nowy wpis i co więcej, otworzyła nawet możliwość komentowania. W poście uczestniczka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze powiedziała o tym, co działo się po zakończeniu miłosnego eksperymentu.

Mam za sobą jeden z cięższych okresów w życiu. Dziś kiedy zbudowałam się na nowo, poczucie własnej wartości ma się dobrze a życie nabrało kolorów jest mi łatwiej :). Poczucie bezradności zamknęło moje ciało na jakiś czas w domu, a głowę i serce rozwaliło na milion kawałków. Dałam sobie trochę spokoju, wyciszenia, odcięłam się od plotek, mediów, głupot i hejtu. W zamian dostałam siłę i energię do życia, z którym byłam w kiepskich relacjach - zaczęła.

Iga przyznała, że choć wcześniej sądziła, że udział w programie to jej największy, życiowy błąd, teraz wyciągnęła już odpowiednie wnioski, zaakceptowała sytuację i ma zamiar wykorzystać swoje doświadczenia do... napisania książki! Wychodzi na to, że Iga ma zamiar napisać wszystko to, co wydarzyło się podczas miłosnego eksperymentu, a z czego widzowie niekoniecznie zdają sobie sprawę. Czyżby Karol powinien zacząć się bać? Oj, dziewczyna pisze jak szalona i wygląda na to, że ma o czym!

Wena czasem starcza na 40 stron, czasem przez tydzień jej nie ma, czasem jest, a czasem nie ma weny, a zdarza się wstawanie w nocy dla jednego zdania. Już niewiele dzieli mnie od zakończenia - napisała na InstaStory.

Iga pokazała również nagarnie pliku, na którym widać zdjęcia z dniu ślubu jej i Karola. Uczestniczka obiecała, że w kolejnych postach podzieli się ze swoimi obserwatorami fragmentami tego, co tworzy. Mamy przeczucie, że gdyby zdecydowała się na publikacje, mielibyśmy bestseller!

@iga_smiechowicz, Instagram

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol ma pierwsze wątpliwości?! "Ile ta miłość wytrzyma?"

Co do tej dwójki eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mieli racji. Niestety, w małżeństwie Karola i Igi nie było już co naprawiać i w finałowym odcinku kontrowersyjnego programu chłopak stwierdził, że chce rozwodu. Niestety, przed kamerami Iga nie została przedstawiona z najlepszej strony, a gdy zobaczyła show, sama uznała, że by siebie nie polubiła.

Mat. prasowe

Wygląda na to, że teraz Iga chce dać się poznać od zupełnie innej strony. Czym zaskoczy nas uczestniczka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i przede wszystkim, czy Karol ma się czego obawiać? Do tej pory w oczach widzów mężczyzna był niemal bez skazy. Czyżby miało się to zmienić? Nie możemy doczekać się, kiedy Iga skończy swoje dzieło i pokaże nam chociaż jego ułamek!