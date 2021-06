"Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani spekulują, że Agnieszka jest w ciąży! Skąd takie przypuszczenia?

Agnieszka i Wojtek ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " bardzo szybko odnaleźli się przed kamerami ślubnego show, dzięki czemu zdobyli olbrzymią sympatię widzów. Jednak tak samo szybko można ją stracić i mógł zaważyć o tym jeden nieprzemyślany szczegół, który pojawił się na jednym z ostatnich zdjęć małżeństwa oraz ich przyjaciół. Wojtek postanowił od razu zareagować i przeprosić wszystkich, którzy mogliby się poczuć urażeni. O co chodziło? Zobacz także: Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wezmą ślub kościelny! Kiedy? Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podpadli internautom Agnieszka i Wojtek postanowili kontynuować swoją przygodę z kamerą i postanowili prowadzić własny kanał na Youtube. Zaprosili nawet pierwszego gościa! Okazał się nim być burmistrz Przasnysza, który ponad rok temu udzielał im ślubu przed kamerami "Ślubu od pierwszego wejrzenia": Moi drodzy jest impreza jest zabawa jest Kraków jest Przasnysz. Takiego połączenia jeszcze nie było. Dziękujemy naszym gościom za to że przyjechali do nas. Kto się domyślał że to będzie Pan burmistrz? - napisał Wojtek Radosne zdjęcie Agnieszki i Wojtka oraz ich zaproszonych gości nie spodobało się internautce, która zwróciła uczestnikowi uwagę na kontrowersyjny znak, który pokazali na zdjęciu: A te znaki które pokazujecie wszyscy rączkami razem z małym dzieckiem to jakieś przesłanie? Kurczę a tak was lubiłam. Wojtek od razu odpowiedział na to spostrzeżenie i przyznał, że nie nikt nie miał niczego złego na myśli: Już Pani nie lubi, szczerze powiem że tak jakoś wyszło samo z siebie że pokazaliśmy wszyscy to samo, bez uzgadniania. Poza tym to żadne przesłanie... Znak jak znak bez...