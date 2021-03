Piąta edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest chyba najbardziej emocjonującą ze wszystkich dotychczasowych odsłon. Widzowie nie mogą pogodzić się z doborem par i już wieszczą przynajmniej dwa rozwody. Fanom show w szczególności nie spodobało się to, że Iza nie została połączona z Karolem, choć wielu widzów było niemal pewnych, że akurat ta dwójka będzie razem.

Ekspertka programu - Magdalena Chorzewska - ostatnio w rozmowie z Plotkiem opowiedziała nieco więcej na temat doboru uczestników tej edycji. Jak to wygląda i dlaczego Iza i Karol nie zostali do siebie przypasowani? Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała ślub z Kamilem. Wsparła ją Joanna Lazar

Już po raz piąty eksperci programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" utworzyli trzy pary, które powiedziały sobie "tak", choć nigdy wcześniej się nie znały. Wszyscy z niecierpliwością czekali na śluby uczestników, ale niestety fani show czują się rozżaleni po tym co zobaczyli. Po ostatnim odcinku eksperymentu w sieci rozpętała się prawdziwa burza, bo decyzje ekspertów nie zgodziły się z przypuszczeniami większości fanów.

Wielu widzów liczyło na to, że Iza i Karol będą razem. Zdaniem internautów, obydwoje bardzo do siebie pasują nie tylko wizualnie, ale dodatkowo są w tym samym wieku i mają ustabilizowaną sytuację zawodową. Z tego też względu związki Igi i Karola oraz Izy i Kamila wydają się być dla nich złą decyzją.

Głos w tej sprawie zabrała Magdalena Chorzewska. W rozmowie z Plotkiem ekspertka programu wyjaśniła, jakie aspekty są brane pod uwagę podczas doboru uczestników, a także odniosła się do niepołączenia ze sobą Izy i Karola. Jej zdaniem eksperci wykonali dobrą robotę.

My badamy osobowość, oczekiwania, ewentualne trudności, schematy myślenia, doboru parterów, patrzymy na ograniczenia i... Karol pomimo wizualnego dopasowania nie pasowałby do Izy. Cieszę się, że format budzi takie zainteresowanie. To oznacza, że wszyscy wykonaliśmy kawał dobrej roboty - wyjawiła Magdalena Chorzewska w rozmowie z Plotkiem.