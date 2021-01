Joanna i Adam, którzy wzięli udział w czwartej edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia", byli jedną z najbardziej niedobranych par miłosnego eksperymentu. Jeszcze w finałowym odcinku zadecydowali o zakończeniu wspólnej przygody, jednak widzowie i tak uważnie śledzili losy tej dwójki, która zaczęła układać sobie życie przy boku nowych partnerów. Ostatnio w rozmowie z Party.pl, Joanna Lazar skomentowała krytykę, jaka wylała się na Adama, a jej słowa mogą niektórych zdziwić. Teraz do jej wypowiedzi odniósł się główny zainteresowany. Adam nie szczędził mocnych słów...

Adam komentuje ostatnią wypowiedź Joanny

Podczas ostatniej rozmowy w naszym studiu, Joanna Lazar przyznała, że gdyby była na miejscu Adama raczej nie poradziłaby sobie z taką krytyką, a także, że niektóre z komentarzy były faktycznie zbyt mocne. Dodała jednak, że "trochę sobie na to zasłużył". Jak się okazuje, nie tylko jej słowa, ale również fakt rozmawiania o tym z mediami, nie spodobały się jej byłemu mężowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Odpowiedź Adama mówi sama za siebie.

Joanno! Jeżeli chodzenie do plotkarskich pisemek i portali sprawia Tobie przyjemność to proszę bardzo chodź. Wiedz jedno. Ja sobie nie życzę abyś wypowiadała się więcej na mój temat. Ja zakończyłem udział w programie z dniem ostatnich nagrań i nie mam zamiaru czytać i słuchać po prawie 2 latach tych bredni. Ja mam ciekawe i szczęśliwe życie i to jest najważniejsze i nie wracam do tego co było kiedyś. Jeśli ty tak nie masz, nie potrafisz sobie ułożyć życia i czerpać z niego jak najwięcej to współczuję - napisał w mediach społecznościowych.

Na tym jednak się nie skończyło. Adam zarzucił Joannie, że zataja prawdę i nie mówi tego, co tak naprawdę wydarzyło się podczas ich pobytu w programie! Twierdzi też, że to w jaki sposób on został przedstawiony widzom, nie było od niego zależne, a niektóre rzeczy były ustawione.

Jeszcze jedno. Jak już tak lubisz spacerować po tych wszystkich plotkarskich mediach to zamiast wypowiadać się o mnie, poopowiadaj jak to było naprawdę. Ile kłamstwa i ustawień było podczas całego tego show. Telewizja pokazała to co chciała pokazać i każdy o tym rozsądny człowiek wie.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia przyznał, że przeżył hejt, który na niego spłynął i obecnie stara się nie zwracać na niego uwagi. Na koniec zwrócił się do Joanny jednym zdaniem:

Dlatego Joanno... Jesteś już dorosła, zajmij się sobą i bądź szczęśliwa.

Czy faktycznie wypowiedź Joanny mogła aż tak wyprowadzić Adama z równowagi, a może jednak jego reakcja na jej słowa, która dla niektórych wcale nie były ostre, jest wręcz przesadzona? Co sądzicie na ten temat?

Joanna i Adam wzięli udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", jednak tuż po zakończeniu programu zadecydowali o rozstaniu, czym wywołali prawdziwy szum.

Dziś obydwoje są w szczęśliwych związkach, jednak temat ich rozstania wciąż jest szeroko komentowany.