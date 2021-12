Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przed kilkoma dniami po raz drugi została mamą! Na świat przyszła córeczka uroczego małżeństwa, które poznało się na planie 3. edycji programu. Uczestniczka eksperymentu właśnie pochwaliła się na swoim Instagramie, że wychodzi już ze szpitala! Przy okazji możemy zobaczyć nowe zdjęcia maleństwa! Do kogo córeczka Anity i Adriana jest bardziej podobna? Zobaczcie! Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wbija szpilę pozostałym uczestnikom! Nie uwierzycie, co napisał Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyszła ze szpitala! Pokazała nowe zdjęcia z maleństwem Anita i Adrian poznali się w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo jest ze sobą bardzo szczęśliwe, a swoim optymizmem zaraziło setki tysięcy fanów, którzy obserwują ich na Instagramie. 17 marca 2020 roku małżeństwo świętowało swoją drugą rocznicę ślubu. Wtedy też Anita i Adrian postanowili podzielić się radosną nowiną, że spodziewają się drugiego dziecka. Teraz do Anity, Adriana i ich pierwszego dziecka, Jerzyka, dołączyła dziewczynka! Na razie nie poznaliśmy jeszcze jej imienia. Najważniejsze jednak jest to, że mama i dziecko czują się dobrze! Szczęśliwa mama właśnie opuściła szpital i postanowiła pokazać nowe zdjęcia ze swoją drugą pociechą. Zdrowa i silna Kruszynka pojechała poznać swojego braciszka i w końcu poprzytulać się do kochanego tatusia! Jestem przepełniona szczęściem i ogromną miłością do tego maleństwa! Moje serce po raz kolejny stało się dwa razy większe ❤️ - napisała Anita. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji dla rodziców, a tym także od kolegi z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"! - Jak ja się cieszę że mam...