Anita i Adrian, których poznaliśmy w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" , do dziś są szczęśliwym małżeństwem, które doczekało się już dwójki dzieci. Kilka dni temu swoje drugie urodziny świętował Jerzyk, czyli starsza pociecha uroczej pary. Anita i Adrian z tej okazji zorganizowali przepiękne przyjęcie na cześć swojego synka, które było w iście kosmicznym stylu. Zobaczcie zdjęcia, którymi pochwaliła się Anita! Atrakcji było co nie miara!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pochwaliła się przyjęciem urodzinowym Jerzyka

Anita i Adrian z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy fanów tego programu. Choć mieli swoje wzloty i upadki, to jednak nigdy nie przestawali walczyć o swoje małżeństwo. Pomimo że dzieliły ich setki kilometrów, potrafili łączyć wszystkie obowiązki, nie zapominając przy tym o swojej relacji. Na szczęście niedawno Anita i Adrian zakończyli już życie na odległość i zamieszkali razem. Teraz wiodą szczęśliwe rodzinne życie w Krakowie.

Jak wiadomo, Anita i Adrian są również rodzicami dwójki uroczych pociech - Jerzyka i Bianki. I właśnie starsze dziecko małżeństwa kilka dni temu obchodziło swoje drugie urodziny. Dumni rodzice zorganizowali dla swojego synka niesamowite przyjęcie. Impreza odbyła się na świeżym powietrzu i została urządzona w kosmicznym stylu. Pojawiło się mnóstwo słodkości, pięknych dekoracji, a także niesamowity tort. Jednak nie były to jedyne atrakcje tego dnia. O wszystkim opowiedziała Anita w swoim wpisie na Instagramie. Okazało się, że przy niespodziance urodzinowej dla Jerzyka, pracowali również...