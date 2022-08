Aneta i Robert to zdecydowanie faworyci 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". I choć na początku swojej znajomości oboje z dystansem podchodzili do społecznego eksperymentu TVN i wybranego przez specjalistów partnera, to z czasem ich relacja zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Nic więc dziwnego, że fani tej dwójki niemal na każdym kroku doszukują się przesłanek świadczących o tym, jak potoczyły się losy małżonków po zakończeniu programu. Na instagramowym profilu Anety właśnie pojawiły się zdjęcia z rajskich wakacji, a internauci bacznie przyglądają się odbiciu w jej okularach przeciwsłonecznych. Czyżby widać w nim było... Roberta? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita z trzeciej edycji wbija szpilę obecnym uczestnikom? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert są razem po programie? Najnowsza, 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku serwuje widzom mnóstwo emocji. Niestety, pomimo iż sympatycy miłosnego show na początku sezonu mieli same dobre uczucia, gdy poznali uczestników , szybko stracili zaufanie w szczególności do Kasi , która po płomiennych pocałunkach podczas wesela z Pawłem, nagle postanowiła się od niego odciąć. Wielkim zaskoczeniem dla widzów jest również relacja Julii i Tomasza, który nie kryje rozczarowania figurą swojej małżonki . I choć to właśnie na początku sezonu te dwie pary były uznawane przez widzów za najlepiej dobrane, to czarnym koniem edycji okazał się związek Anety i Roberta. Ich relacja rozwija się bardzo powoli, jednak w przeciwieństwie do pozostałych par, u tej dwójki rodzi się duchowa i fizyczna bliskość . W programie możemy więc podziwiać nie tylko ukradkowe spojrzenia małżonków, czułe gesty, troskę o...