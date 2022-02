"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek wezmą kolejny ślub?! Jest komentarz

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od pewnego czasu zapowiadali duże zmiany w swoim życiu . Ostatnio Agnieszka zdecydowała się na odważną zmianę fryzury , ale już wiemy, że to był dopiero początek wspomnianych zmian. Właśnie dowiedzieliśmy się, że para zdecydowała się na odnowienie przysięgi małżeńskiej i to dokładnie w tym samym miejscu, w którym się poznali, czyli w Przasnyszu. Ponadto Agnieszka podczas tego wydarzenia, zdecydowała się przyjąć nazwisko męża! Małżonkowie pochwalili się pięknymi zdjęciami z uroczystości, a do tego zdradzili, kiedy planują wziąć ślub kościelny! Zobaczcie sami. Zobacz także: Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ukrywali to od ponad roku! I wreszcie mogą o tym mówić Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów na ślubnym kobiercu! Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych par tego programu. Małżonkowie zgromadzili grono fanów, dzięki swojej szczerości, naturalności i pozytywnego nastawienia do życia. Ich losy śledzi tysiące internautów, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio wielbiciele pary zastanawiali się, co takiego szykują Agnieszka i Wojtek, bo już od pewnego czasu wspominali o dużych zmianach w swoim życiu. Teraz powoli dowiadujemy się, o co dokładnie chodziło małżonkom! Jak się okazało, zdecydowali się odnowić przysięgi małżeńskie! Agnieszka i Wojtek udali się do Przasnysza i przed tym samym urzędnikiem, który udzielał im ślubu, gdy brali udział w eksperymencie, znów przysięgali sobie miłość i wierność. Para podzieliła się przepięknymi zdjęciami z uroczystości, które opatrzyła wzruszającymi wpisami. Jak się okazało, tego dnia Agnieszka zdecydowała się przyjąć...