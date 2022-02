"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" Agnieszka rozpływa się nad macierzyństwem: "prezent od losu"

Agnieszka Łyczakowska ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " pochwaliła się niezwykłą niespodzianką, jaka czekała na nią w domu. Co więcej, to nie był prezent od Wojtka, chociaż miał z nim związek! Zamurowało mnie - napisała w sieci Musicie zobaczyć, co dostała! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek pochwalili się radosną nowiną! "Kolejne zmiany" Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się niespodzianką Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik poznali się na planie 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niemal od razu zdobyli ogromną sympatię widzów swoim optymistycznym podejściem do siebie i wzajemnym szacunkiem, z jakim się traktowali. W marcu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali już drugą rocznicę swojego ślubu ! Od tamtego czasu ich uczucie tylko nabrało na sile. Niedługo po emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ich udziałem, zakochani przyznali, że przechodzili kryzys, jednak rozmowa i wzajemna szczerość pomogła im go pokonać. Niedawno zdecydowali się na kolejny ważny krok w związku. Agnieszka i Wojtek wrócili do Przasnysza, gdzie uczestniczka zdecydowała się przyjąć nazwisko męża . Od teraz podpisuje się Agnieszka Łyczakowska-Janik. Małżonkowie nie ukrywają, że w przyszłości będą chcieli także wziąć ślub w kościele , jednak jak na razie nie planują dzielić się z fanami żadnymi szczegółami. Agnieszka i Wojtek dzięki programowi zyskali sporą popularność, a fani którzy polubili ich w programie zostali z nimi do dziś śledząc ich codzienność na Instagramie. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno pochwaliła się wzruszającym prezentem od fanki: Maruś! Ogromnie dziękujemy!...