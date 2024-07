Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uwielbiają tematyczne sesje zdjęciowe, a w ich mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo profesjonalnych kadrów. W zeszłym roku małżonkowie przed świętami Bożego Narodzenia zdecydowali się na ciążową sesję, a w tym roku dołączyła do nich Antosia. Fani są zachwyceni, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek na pierwszej świątecznej sesji z Antosią

Agnieszka i Wojtek poznali się w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i szybko zrozumieli, że są idealnie do siebie dobrani, a ich miłość rodziła się na oczach tysięcy widzów. Zakochani do dzisiaj tworzą szczęśliwe małżeństwo, a na początku roku zostali rodzicami. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wezmą kolejny ślub, a przygotowania do wielkiego dnia zaczęli już kilka miesięcy temu.

Grudzień stoi pod znakiem świątecznych przygotowań, a gwiazdy w swoich mediach społecznościowych chwalą się efektami Bożonarodzeniowych sesji. Pierwsza była Małgorzata Rozenek, która świątecznymi kadrami podzieliła się w październiku, teraz do tego grona dołączyli również Agnieszka i Wojtek z córeczką.

To dla nas fajny czas bo uwielbiamy z Wojtkiem przygotowania do Świąt, kolędy w sklepach, światełka migające w każdym oknie i zapach pomarańczy z goździkami w domu ❤️

…będzie też to wyjątkowy czas bo pierwszy grudniowy vlogmas z Antosią ????????

Zapraszamy do oglądania i odliczania z Nami do gwiazdki ???? - zachęcili do oglądania filmów na swoim YouTube'owym kanale Agnieszka i Wojtek.

Fani w komentarzach zarzucili parze, że zdjęcia są za bardzo przerobione w programie graficznym, a para nie jest do siebie podobna.

- Piękne zdjęcia, ale trochę za dużo Photoshopa na drugim zdjęciu ???? Twarz jakby po liftingu. Ja rozumiem nałożyć jakiś filtr, trochę wygładzić twarz, ale żeby od razu zmieniać rysy twarzy ???? - Ktoś za bardzo grzebał przy tych zdjęciach ????

Większość obserwatorów Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwyciło się uroczymi kadrami, a przede wszystkim Antosią, która od miesięcy jest prawdziwą gwiazdą na profilach rodziców.

- Super się Was ogląda. Pozytywna energia bije z każdego zdjęcia ???? - Moja ulubiona piękna rodzinka, piękna sesja???? Czuć już magię świąt ????❄️⛄Pozdrowionka i uściski dla Antosi ???? - Moja ulubiona rodzinka???? - Jesteście cudowni, piękni i długo by jeszcze wymieniać! Ale to Antosia skradła całe show!!! Jest prze-słod-ka!! ????????????

Podobają Wam się takie rodzinne sesje zdjęciowe?