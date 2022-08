"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek chwalą się radosną nowiną! "Za nic tak nie dziękuję..."

Agnieszka i Wojtek to jedna z najlepiej dobranych przez ekspertów par w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Po zakończeniu show małżonkowie chętnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych oraz na YouTube. Była uczestniczka show często mówi o akceptacji siebie oraz swojego ciała, a niedawno opublikowała relację w stroju do ćwiczeń. Wygląda śwetnie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała figurę Agnieszka i Wojtek poznali się w 4. edycji eksperymentalnego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od tamtej pory tworzą szczęśliwą parę. Małżonkowie od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, po wielu miesiącach prób i niepowodzeń, dwa miesiące temu na świat przyszła ich upragniona córeczka, Antosia. Świeżo upieczeni rodzice każda wolną chwilę poświęcają córeczce, która jest ich oczkiem w głowie, choć co jakiś czas Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wymykają się, aby spędzić czas we dwoje . W miniony weekend małżonkowie z radością oznajmili, że Antosia spędzi czas z dziadkami, a oni sami mogą wykorzystać ten czas dla siebie. - A! Mogę biegać, jesteśmy sami, tylko we dwoje! - powiedział Wojtek. - Ale nie myślcie, że będziemy spać albo odpoczywać. Lecimy z Wojtkiem na trening - zapowiedziała Agnieszka. Byli uczestnicy show intensywnie spędzili czas. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała wzruszającą fotkę: "Pierwsze kwiatki Tosi..." Agnieszka często w swoich mediach społecznościowych wspomina o akceptacji siebie oraz swojego ciała. Niedawno na jej InstStories pojawiła się relacja, w której zaprezentowała swoim fanom nowe stroje do ćwiczeń, które odsłaniały brzuch....