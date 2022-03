Agnieszka Antosik wzięła udział w 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo nie zakończyło się sukcesem, a wątek z programowym mężem budził spore emocje wśród internautów. Aktualnie minęło już pięć lat od jej debiutu w ślubnym eksperymencie. Dziś trudno w niej rozpoznać tę samą uczestniczkę, którą poznaliśmy na antenie TVN. Zapomnijcie o krótkiej fryzurze, teraz Agnieszka Antosik jest długowłosą blondynką.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 2": Agnieszka Antosik przeszła metamorfozę

Agnieszka Antosik była gwiazdą 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wówczas tworzyła parę z Marcinem Wichrowskim. Uczestniczka, w przeciwieństwie do programowego męża, odcięła się od udziału w eksperymencie i nie utrzymuje kontaktów z uczestnikami innych edycji ślubnego show. W programie kontrowersje budził jej mocny charakter i częste nieporozumienia z produkcją. Agnieszka lubiła kontrolować to, w jakim świetle zostanie przedstawiona, jednak nie zawsze to było możliwe. Mimo faktu, że po eksperymentalnym miesiącu wraz z Marcinem postanowili kontynuować relację, ta rozpadła się niedługo później.

Agnieszka w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" prezentowała elegancki styl oraz krótką fryzurę. Po latach zrezygnowała z ostrego cięcia i zapuściła swoje włosy. Czy poznalibyście ją dzisiaj?

Agnieszka Antosik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapuściła włosy. Aktualnie prezentuje zupełnie inny wizerunek niż ten, którzy fani pamiętają jeszcze z programu. Dziś ma długie włosy, jednak pozostała wierna blondowi. W takiej fryzurze naprawdę jej do twarzy.

Niedawno TVN wyemitował odcinki specjalne "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wystąpił w nich m. in. Marcin Wichrowski, programowy mąż Agnieszki Antosik. Wówczas po raz pierwszy od dawna odniósł się do nagle zakończonej relacji z uczestniczką. Przyznał, że niewiele chce mówić o tym, co pomiędzy nimi się wydarzyło, ponieważ nie uzgodnił tego z Agnieszką i nie chciałby naruszyć jej prywatności. Wyznał jednak, że to ona zdecydowała o rozstaniu:

Przez kolejne dwa miesiące [po programie - przyp. red.] mieszkaliśmy ze sobą. W połowie czerwca ona nagle podjęła decyzję o tym, bym się po prostu wyprowadził. Było to bardzo późno o godzinie 23:00. Na tamten moment była to dla mnie sytuacja nie do zrozumienia i nie uzyskałem nigdy odpowiedzi, dlaczego. Zrobiłem to. W jakiś sposób przeżyłem to ale nie chcę do tego wracać, bo to już było cztery lata temu. Odbudowałem się na tyle, że nawet rozmowa o tym jest dla mnie trudna.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła jednak miłość po programie. Na jej Instagramie można znaleźć jej zdjęcia z nowym partnerem. Patrząc na jej uśmiech, nie sposób wątpić, że jest szczęśliwa. Z kolei Marcin Wichrowski nie jest zbyt wylewny w mediach odnośnie swojego życia uczuciowego, chociaż również nie zaprzecza, że w jego życiu pojawił się ktoś wyjątkowy.

