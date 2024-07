Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w finałowym odcinku zdradził, że jest zakochany. Jego nowa miłość ma na imię Patrycja. Okazuje się, że nowa partnerka Macieja bawiła się na jego weselu z Martą w "Ślubie od pierwszego wejrzenia":

Co jeszcze na temat nowego związku Macieja powiedziała Marta?

W finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Maciej przyznał, że jest zauroczony w kobiecie, o której względy walczył jeszcze przed programem. Nowa partnerka dała mu szansę dopiero po udziale w eksperymencie. Co więcej, Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła w rozmowie z Party.pl, że jego nowa wybranka bawiła się na ich programowym weselu:

Podejrzewam, że już się z nią zobaczyłam, bo ona była prawdopodobnie na weselu, o ile to jest ta dziewczyna. Tam była taka przyjaciółka jego Patrycja (...) On się o niej ciepło wypowiadał (...) W odcinku specjalnym on opowiadał właśnie o jakieś przyjaciółce, o którą się starał i która mu dała szansę po programie. Szkoda, że nie dała mu wcześniej szansy to może byśmy uniknęli scysji ale miłość ma różne sposoby na dotarcie do ludzi - powiedziała Marta.