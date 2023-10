Marta i Patryk są zdecydowanymi faworytami w oczach fanów 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie wieszczą im happy end, ale o tym, czy tak rzeczywiście będzie przekonamy się dopiero za kilka tygodni podczas emisji finału eksperymentu. Dociekliwi fani jednak już teraz szukają znaków, które świadczyłyby o tym, że para może kontynuować swoje małżeństwo. I czyżby ten komentarz Marty mógł na to wskazywać?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Patryk są dalej razem?

Choć ósma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero się rozkręca, to jednak widzowie już zdążyli wyrobić sobie zdanie na temat par, które biorą udział w eksperymencie. Na ten moment fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dają najmniejsze szanse Marcie i Maciejowi, a z kolei Patryk i Marta już cieszą się sporą sympatią. Widzowie już po pierwszych odcinkach są przekonani, że Marta i Patryk stworzą szczęśliwe małżeństwo.

Ostatnio Marta na swoim Instagramie opublikowała post, pod którym odpowiadała na pytania fanów związane z jej udziałem w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jedna z obserwatorek postanowiła zapytać wprost:

- Co ci przyniósł ten program? Powodzenia trzymam kciuki za waszą parę najbardziej ❤️❤️ - napisała internautka.

Marta szczerze jej odpowiedziała!

- Program przyniósł mi samą pozytywna energię... Tego mi było trzeba ???? super słyszeć, że trzymasz kciuki ❣️ dziękuję - odpowiedziała Marta.

Trzeba przyznać, że taka odpowiedź daje spore nadzieje na to, że Marcie i Patrykowi rzeczywiście mogło się udać, bo chyba nikt nie wyrażałby się o udziale w programie tak dobrze, gdyby miał z nim same złe wspomnienia? Miejmy nadzieję, że to kolejny znak od Marty, że jej związek z Patrykiem przetrwał!

A Wy, jak obstawiacie? Będzie happy end w przypadku Marty i Patryka? My trzymamy za nich mocno kciuki! Pamiętajmy jednak, że o tym, jak naprawdę potoczyły się losy par, oficjalnie dowiemy się dopiero podczas finału 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!