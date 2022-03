Już w najbliższym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" oficjalnie poznamy pary szóstej edycji eksperymentu. Jak to jednak w przypadku każdej nowej edycji bywa, fani jak najszybciej chcieliby dowiedzieć się, jak zostali dopasowani uczestnicy, a także, czy małżeństwa bohaterów programu przetrwały. Nic więc dziwnego, że jeden z najnowszych postów Julii na Instagramie wzbudził emocje wśród Internautów. Zobaczcie, co z niego się dowiadujemy! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta o przygotowaniach do ślubu. "Na wejściu powiedziałam NIE" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia szczerze o przygotowaniach do ślubu! Emocje w 6. szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sięgają zenitu. W ostatnich odcinkach poznaliśmy już wszystkich uczestników nowej odsłony eksperymentu - są to Aneta, Kasia, Tomasz oraz Julia Robert i Paweł. Widzowie są zachwyceni nowymi bohaterami i pojawiły się już nawet głosy, że będzie to najlepsza edycja w historii programu . Teraz przed nami najbardziej emocjonujący odcinek z całej serii, czyli śluby uczestników! Fani mają już swoje podejrzenia co do tego, jak zostali dobrani bohaterowie , ale oficjalnie dowiemy się wszystkiego w najbliższy wtorek! Fani już uważnie śledzą losy uczestników 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio mocno zaintrygował ich post Julii, która pochwaliła się zdjęciem z przygotowań do ślubu, w przepięknej, wymarzonej kreacji. Pod fotografią pojawił się uroczy wpis i wygląda na to, że Julia bardzo miło wspomina ten czas: - @anetczajkowska @kasia.kasikk jak wy dziewczyny to i ja powspominam 😁😁 U mnie była to miłość od pierwszego wejrzenia, wiedziałam że to właśnie w tej...