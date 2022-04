"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka świętuje swoje 30. urodziny. Nie była sama!

Agnieszka z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma powody do radości. Uczestnika miłosnego hitu TVN właśnie skończyła 30 lat. Pochwaliła się relacją z imprezy.

Agnieszka i Kamil z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są uznawani za jedną z najlepiej dobranych par w historii programu. Telewizyjni małżonkowie chętnie dzielą się w sieci swoją codziennością, a widzowie TVN już podejrzewają, że ich relacja trwa w najlepsze także poza kamerami. Teraz Agnieszka podzieliła się na Instagramie kolejnym ważnym etapem w swoim życiu. Charyzmatyczna blondynka właśnie skończyła 30 lat. Jak wyglądała jej urodzinowa impreza i kto tego dnia jej towarzyszył? Sprawdźcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Tak Agnieszka świętowała swoje 30. urodziny

Na antenie TVN możemy podziwiać losy kolejnych uczestników miłosnego eksperymentu, którzy w poszukiwaniu miłości postanowili wejść w związek małżeński z zupełnie obcą sobie osobą, dopraną przez ekspertów za pomocą szeroko zakrojonych badań psychologicznych i antropologicznych. Agnieszka Miezianko jest jedną z uczestniczek show, która na oczach całej polski powiedziała "tak". Jej partnerem został charyzmatyczny Kamil, a widzowie programu już spekulują, że Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal są parą. Świadczyć o tym mają wymowne InstaStories telewizyjnych małżonków, a także ich wypowiedzi na temat show.

Teraz Agnieszka podzieliła się na Instagramie kolejnym kadrem, ukazującym jej prywatne życie, a w sieci znów zawrzało. Uczestniczka zdradziła, jak świętowała swoje 30. urodziny!

- I pykło 🙈🥰 - napisała na Instagramie Agnieszka, pozując z imponującym urodzinowym tortem.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka wyznaje: "Wyniosę dużo więcej niż widać na ekranie"

Reakcja fanów była natychmiastowa. Pod postem pojawiła się masa komplementów oraz urodzinowych życzeń.

- Spełnienia marzeń 🥳🎂 - Wszystkiego najlepszego 😊💐 - Wszystkiego najlepszego 😍samych sukcesów 🥳🎉🍾🍾🍾 - Wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin 🍾 spełnia najskrytszych marzeń 🌷🌻🌹 - piszą fani.

Okazuje się, że tego dnia Agnieszka nie świętowała sama! Na jej InstaStories pojawiła się relacja z urodzinowej imprezy, podczas której uczestniczka 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędziła czas w gronie przyjaciół.

Instagram @malamizii

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam żałuje udziału w show?! Zdradził, co myśli o Patrycji

Podczas uroczystości nie zabrakło słodkich i słonych przekąsek, kolorowych drinków, planszówek, a także gry w Jengę. Niektórzy internauci już się zastanawiają, czy na imprezie urodzinowej Agnieszki pojawił się także jej telewizyjny mąż - Kamil. Para jednak nie może jednoznacznie potwierdzić, ani zaprzeczyć tym domysłom, ponieważ zobowiązana jest kontraktem ze stacją TVN, zakładającym poufność aż do zakończenia emisji show z ich udziałem.

Screen/Player.pl

Agnieszka i Kamil poznali się w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Do tej pory widzowie TVN mogli śledzić ich bajkowy ślub, pierwsze wzajemne zachwyty małżonków, a także ich podróż poślubną. A co przysienie codzienność? Czy emocje opadną, a para zacznie podchodzić ze sobą z mniejszą euforią? A może szara rzeczywistość jeszcze bardziej umocni ich związek? Tego dowiemy się już niebawem. Póki co czeka nas śledzenie kolejnych odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ich udziałem.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Rodzina Adriana i Anity się powiększy? Anita odpowiedziała na pytanie fanów