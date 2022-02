"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka przed programem schudła 15 kilogramów! Mamy zdjęcia

Iza z 5.edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek tego programu. Piękna 35-latka zgromadziła już grono fanów, które śledzi jej losy również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio szerokim echem odbiła się jej niesamowita metamorfoza uczestniczki show TVN7! Schudła już ponad 8 kilogramów, a efekty diety widać gołym okiem. Na najnowszym zdjęciu, którym Iza pochwaliła się na Instagramie, dziewczyna zachwyca swoją szczupłą figurą. Bohaterka show TVN7 podkreśliła ją obcisłą stylizacją. Sami spójrzcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": To zdjęcie Izy zszokowało fanów! "Co to mąż z kobity zrobił..." O co chodzi? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza bardzo schudła i pochwaliła się szczupłą sylwetką Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już podczas udziału w show zachwyciła wszystkich swoją niesamowitą urodą, ale teraz już totalnie rozbija bank! Jakiś czas temu bohaterka eksperymentu zdradziła, że przeszła na zdrową dietę, dzięki której udało jej się zrzucić ponad 8 kilogramów w zaledwie dwa miesiące . Do zmiany nawyków żywieniowych zainspirowała ją mama, która od końca stycznia zgubiła już ponad 14 kilogramów! Iza podczas live, na którym opowiadała o swojej diecie przyznała, że to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo w temacie odchudzania i chce zrzucić jeszcze kilka kilogramów. Patrząc jednak na jej najnowsze zdjęcie, którym pochwaliła się na swoim InstaStory, naszym zdaniem Iza wygląda już naprawdę szczupło i ma idealną figurę. Rozumiemy jednak, że 35-latka ma swój cel i chce do niego dążyć, dlatego my będziemy na pewno dalej mocno jej kibicować. Bohaterka "Ślubu od pierwszego...