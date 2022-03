"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Julia zdradziła co zrobiła z suknią ślubną!

Tomasz i Julia zdecydowanie nie byli udaną parą miłosnego eksperymentu, jakim jest "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mimo dobrych intencji i wzajemnej ciekawości, padło zbyt wiele trudnych i krzywdzących słów, by ich relacja się udała. Dziś Julia jest szczęśliwie zakochana, a dawny związek puściła w niepamięć. A co z największą pamiątką po udziale w programie, czyli suknią ślubną?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Julia wyznała, co stało się z jej suknią

Widzowie na samym początku wróżyli Julii i Tomaszowi świetlaną przyszłość. Niestety, szybko się okazało, że zbytnia szczerość uczestnika nie ułatwia budowania miłosnej relacji. Najpierw Tomasz przyznał, że jego typ kobiety nie ma nic wspólnego z urodą jego żony, a także, że uważa, iż Julia powinna schudnąć... Za te słowa widzowie nie zostawili na Tomaszu suchej nitki. Uczestnik po zakończeniu eksperymentu odciął się od mediów społecznościowych, a także zdecydował się nie wziąć udziału w odcinkach specjalnych.

Julia postępuje przeciwnie, na Instagramie wciąż rozmawia z fanami, postanowiła także wystąpić w odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w którym po raz pierwszy, wprost zdradziła, co czuła, gdy Tomasz niefortunnie zachęcił ją do tego, by schudła. Julia przyznała nawet, że "musiała, być opanowana, żeby nie strzelić mu w twarz"! Nic więc dziwnego, że uczestniczka wcale nie musi mieć ochoty, posiadać jeszcze swojej sukni, w której poślubiła Tomasza. Fani postanowili ją o to zapytać, przy okazji Q&A na Instagramie:

- Masz jeszcze suknię ślubną? - Mam. Schowana w głębi szafy, leży i kryje w sobie wspomnienia - odpisała uczestniczka.

Julia brała ślub w uroczej, białej sukni o lejącym się dole. Zamiast tiulu i kształtu na "księżniczkę" uczestniczka postawiła na bogato zdobioną górę i elegancką, gładką spódnicę. Trzeba przyznać, że w tej sukni wyglądała naprawdę dobrze i nic dziwnego, że nie chce się pozbyć jej ze swojej szafy. Może jeśli uczestniczka w przyszłości zdecyduje się na kolejny ślub, zapragnie pozbyć się dawnej sukni i dać miejsce nowej.

Julia w odcinku specjalnym zdradziła wiele szczegółów na temat swojej relacji z Tomaszem. Uczestniczka nie tylko wyraziła swoją złość wobec powalającej "szczerości" swojego męża, ale także przyznała, że do dziś nie mają ze sobą kontaktu. Uczestniczka często za to odpowiada na pytania fanów, w których zdradza kulisy programu. Ostatnio opowiedziała, że wesele, które miała w czasie miłosnego eksperymentu nie było "prawdziwe". Czy teraz Julia, skoro jest znów zakochana, szykuje się na ślub? Tego uczestniczka jeszcze nie zdradziła, ale za to uwielbia chwalić się swoim ukochanym, choć na razie dba o to, by jego tożsamość pozostała tajemnicą.

