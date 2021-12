"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia wspomina na Instagramie: "To była wojna"! O czym mówi?

Oliwia i Łukasz ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " pokazali nowe rodzinne zdjęcie. Fani nie mają wątpliwości, że mały Franio jest kopią swojego taty. Bohaterowie ślubnego eksperymentu przy okazji pochwalili się swoim nowym projektem i pokazali pierwsze efekty. Niestety otrzymali nieco krytycznych komentarzy, czy słusznie? Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozbywa się jedynej pamiątki po Adamie. Ale ktoś na niej skorzysta! Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali rodzinne zdjęcie z synem Oliwia i Łukasz założyli kanał na Youtube. Od dziś sami siebie nazywają "Zakuchtani" od nazwiska Łukasza czyli "Kuchta". W premierowym odcinku pokazali m.in. jak powstawała nazwa i jak przeżyli pierwsze krótkie rozstanie z Franiem. Forma ich nowych produkcji jest zbliżona do telewizyjnego formatu, co nie do końca spodobało się internautom: - Myślałam, że będzie lepiej - przede wszystkim bardziej naturalnie. Ta sztuczna rozmowa przy stoliku spowodowała, że od razu wyszłam - Niestety nie przemawia do mnie ta forma, spodziewałam się nieco innych filmików :) Program to jedno, ale moim zdaniem Youtube rządzi się innymi prawami. Przynajmniej ja oczekuję tu naturalnych filmików, vlogów „z ręki” i kawałka prawdziwego życia. Tutaj jakość i montaż super, ale jak dla mnie zbyt profesjonalnie, razi mnie, że chodzi za Wami kamerzysta:) - Widać niestety na filmiku stres i wyreżyserowane momenty :( Na szczęście pojawiło się również mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów, którzy cieszą się, że będą na bieżąco z informacjami na temat tego, co się dzieje u ich ulubieńców. Łukasz i Oliwia przy okazji pokazali też nowe rodzinne zdjęcie, a Franek skradł całą uwagę: - Super rodzinka. A...