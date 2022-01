Joanna Lazar ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " jest zakochana! Uczestniczka kontrowersyjnego programu po głośnym rozstaniu z Adamem znalazła miłość i po raz pierwszy opublikowała zdjęcie z nowym partnerem. Oprócz gratulacji w komentarzach pojawiły się porównania jej ukochanego do Adama. To zaskoczyło Joannę Lazar i stanowczo je skomentowała! Joanna Lazar pokazała partnera, a Internauci porównują go do Adama! Jak to komentuje? Joanna Lazar opublikowała na Instagramie zdjęcie pocałunku z nowym partnerem - tak uczestniczka "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" zaczęła Nowy Rok. Kochanie mogę dodać to zdjęcie na IG ? Tak, ale przecież masz otwarte oczy...”Lubię patrzeć w jego oczy, bo w nich widzę to, czego czasem słowa nie opisują. - napisała Joanna Lazar na Instagramie. Pod zdjęciem z nowym partnerem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami, a jedna z obserwatorek zapytała wprost, gdzie się poznali, na co Joanna odpowiedziała: poznaliśmy się przez moja kuzynkę na imprezie. Okazuje się, że niektóre Internautki stwierdziły, że nowy ukochany uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przypomina Adama! W pierwszej chwili Miałam tak samo ja tak samo! I tylko czekam az Asia odpisze ze to nie on 😱 Joanna Lazar szybko i stanowczo odpowiedziała na te komentarze i napisała, że to zdecydowanie nie jest Adam: Ani jedna część jego ciała, charakter i styl bycia nie jest podobny do „Niego” - komentuje Joanna Lazar. Wygląda na to, że uczestniczka znalazła swoją drugą połówkę i jest szczęśliwa! Tylko spójrzcie na to zdjęcie... Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się! "Nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa."...