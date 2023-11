2 z 8

Justyna Żak i Paweł Grigoruk to para wegan, która w internecie prowadzi wspólnie swój własny kanał na Youtube. Początkowo do domu Wielkiego Brata weszła jedynie dziewczyna. Paweł czekał na nią na zewnątrz i bardzo jej kibicował. Jakie więc było zdziwienie wszystkich, gdy produkcja show zdecydowała, że Grigoruk również dołączy do grupy! Nie wszystkim się to spodobało. Niektórzy uważali, że Justyna w towarzystwie swojego chłopaka będzie miała łatwiej. Telewidzowie również krytykowali tę decyzję Wielkiego Brata.

Co ciekawe, niedługo później Paweł i Justyna zdecydowali, że nie chcą już dłużej brać udziału w tej zabawie. Jak tłumaczyli, dziewczyna była na skraju załamania nerwowego. Dlatego dla jej dobra zdecydowali, że pora wrócić do normalnego życia.

