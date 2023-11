Zmiany, zmiany, zmiany... Za nami konferencja prasowa stacji TVN, na której poznaliśmy ramówkę na jesienny sezon. Na konferencji pojawiły się największe gwiazdy stacji m.in. Kinga Rusin, Małgorzata Kożuchowska, Małgorzata Rozenek czy Piotr Kraśko. Dowiedzieliśmy się, że w jesiennej ramówce pojawi się kilka nowości m.in. serial "Diagnoza" czy program "Drzewo marzeń". I to właśnie ten program zastąpi w ramówce TVN inną znaną produkcję. Jaką?

Program Ugotowani spada z anteny TVN

Okazuje się, że w jesiennej ramówce TVN nie zobaczymy show "Ugotowani". Program, w którym Polacy rywalizowali ze sobą podczas kolacji w swoich domach i walczyli o 5 tysięcy złotych zostanie zastąpiony przez nowy program Mateusza Gesslera "Drzewo marzeń". Nowy program będzie emitowany od 3 września o 18.00. Na czym będzie polegał? Mateusz Gessler wraz z całą ekipą będzie odwiedzać szkoły, w których będzie pytał uczniów o to, który kolega z ich szkoły zasługuje na to, żeby spełnić jego marzenie. Restaurator spełni prośby niektórych z nich. Zapowiada się zatem bardzo wzruszający program. A co z show "Ugotowani"? Być może program wróci na antenę wiosną 2018 roku, ale TVN nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Mateusz Gessler poprowadzi w TVN nowy program

Jego show zastąpi Ugotowanych