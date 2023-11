Wraz z jesienną konferencją ramówką TVN, na której pojawiają się zawsze największe gwiazdy stacji (w tym roku nie zabrakło m.in. Agnieszki Woźniak Starak, Małgorzaty Rozenek, Kingi Rusin, Magdy Gessler, Martyny Wojciechowskiej czy Małgorzaty Kożuchowskiej), pojawia się jesienny spot wizerunkowy, który budzi ogromne emocje widzów. Jak wyszło tym razem?

Spot jesiennej ramówki TVN 2017

W jesiennym spocie TVN na 2017 gwiazdy TVN uczestniczą... w wielkiej imprezie! Dzięki temu możemy zobaczyć, jak Magda Gessler... tańczy, a Małgorzata Kożuchowska buja się na wielkiej huśtawce obowiązana lampkami. Takiego spotu jeszcze nie widzieliśmy! Zobaczycie go poniżej!

Piosenka ze jesiennego spotu TVN 2017

TVN przykłada wielką wagę do muzyki, którą słyszymy w tle spotu. Tym razem w spocie został wykorzystany utwór Major Lazer - "Get Free".

Tekst piosenki ze jesiennego spotu TVN

Never got love from a government man

Heading downstream till the levee gives in

What can i do to get the money

We ain’t got the money, we ain’t gettin out

Heading downstream till the levee gives in

And my dreams are wearin’ thin

All I need’s relief

I need I need some sympathy

Look at me

I Just can’t believe

What they’ve done to me

We could never get free

I just wanna be (I just wanna be)

Look at me

I Just can’t believe

What they’ve done to me

We could never get free

I just wanna be

I just wanna dream

All of my life been wadin in

Water so deep now we got to swim

Wonder will it ever end

How long how long till we have a friend

Comin down, feelin like a battery hen

Waves won’t break till the tide comes in

What will I do in the sunrise

What will I do without my dreams

Look at me

I Just can’t believe

What they’ve done to me

We could never get free

I just wanna be (I just wanna be)

Look at me

I Just can’t believe

What they’ve done to me

We could never get free

I just wanna be

I just wanna dream

We’re all together in the same boat

I know you, you know me

Baby, you know me

We’re all together in the same boat

I know you, you know me

Baby, you know me

I Just wanna dream

I Just wanna dream

I Just wanna dream

Baby

You know me

Podoba się Wam?

