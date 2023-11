Długo nosiłam się z myślą napisania tego posta, bo wiem, że to walka z wiatrakami. Jednak ciężko mi jest się powstrzymać.

Przykre jest, że nam polakom tak wielką przyjemność sprawia krytykowanie innych. Jak daleko potrafi się posunąć człowiek w obrażaniu innych. Wymyślanie miliona teorii, przyznam świetnie wychodzi- scenariusz do filmu by z tego można było napisać. Zastanówmy sie nad sobą . Czy przyjaźń z osobami z programu to grzech?? przypomnę że program nagrywany był latem , więc sporo czasu minęło od tamtego momentu. A życie jak wiemy bywa przewrotne. Tak naprawdę nikt nie zdaje sobie sprawy jak ciężko jest poznawać się przed kamerami, gdzie człowiek ma wiele obaw i blokad. Każdy też inaczej reaguje na stres. Prawdziwe znajomości , zaczęły się po zakończeniu programu. Poczekajmy zatem.

Chciałam też podziękować za waszą krytykę ale i pochwały. Nie jestem idealna , nikt nie jest. Szanuję każde komentarze szczególnie te złe, ale o ile są pisane z prawdziwych kont. Żal mi osób , które muszą zakładać fejkowe , żeby wylać z siebie nienawisć :P Pozdrawiam - napisała Sara na swoim profilu na Facebooku (pisownia oryg.).